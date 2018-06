Mae Montaño presenta pedido de juicio político contra ex procurador Diego García

Pedido lo hace, entre otras cosas, por presunta negligencia manifiesta al dejar al Estado en indefensión en el caso Odebrecht por asociación ilícita Este lunes 18 de junio la asambleísta independiente, Mae Montaño, presentó una solicitud de juicio político en contra del ex procurador Diego García. Con 37 firmas de respaldo, la legisladora presentó 23 anexos que contienen supuestas pruebas de arrogación de funciones y presunta negligencia manifiesta al dejar al Estado en indefensión dentro del caso Odebrecht, en el cual se vinculó al ex vicepresidente Jorge Glas por asociación ilícita.

Según Mae Montaño, el ex procurador se arrogó funciones “cuando tomó decisiones de la Corte Constitucional” y explicó que por pedido de Eduardo Mangas, ex secretario particular de la Presidencia, permitieron que los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) se prorroguen en sus funciones.

Señaló que fue el ex procurador, “al negarse a autorizar y analizar a fondo el pedido de hidropastaza para el convenio transaccional con Odebrecht, abrió la puerta para que la compañía retorne”.

Otra razón, dijo, por negligencia manifiesta al dejar al Estado en indefensión dentro del caso Odebrecht.

En este caso, que terminó con la sentencia de 6 años de privación de libertad para el ex vicepresidente Jorge Glas, la Procuraduría estaba como acusador particular. Sin embargo, se declaró en abandono la acusación particular por un retraso de siete minutos por parte del abogado delegado de la institución en la audiencia.

El pasado 31 de enero, el ex procurador, Diego García, anunció que su renuncia, irrevocablemente, al cargo que ejerció por casi 10 años. Explicó que su decisión respondía a que retornará a la vida profesional particular.

(PP)

Fuente: Twitter – Priscila Salazar, Suelen Granda, Vicente Ordóñez, EcuadorInmediato