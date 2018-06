Aseguradoras esperan que se cumpla disposición para ofertar en sector público

Explican que decisión no se ha cumplido a cabalidad Tras la disposición del nuevo Gobierno, de que se proceda a contratar seguros con base al mejor precio y calidad, Félix Salame, presidente de Hispana de Seguros, manifestó que aún no se cumple a cabalidad dicha disposición. Explicó que lograron que una jueza suspenda provisionalmente el concurso en la empresa pública de Agua Potable (EPA EP) porque "no hay resolución que motive el régimen especial", en el cual solo participa una aseguradora. Señaló Además, anunció que la jueza ha hecho que en 10 días suba el proceso a régimen abierto para que puedan participar aseguradoras privadas.