Reintegro de docente acusado de presunto maltrato en colegio Mejía, piden estudiantes y padres de familia

Según dicen, profesor "corrige" a alumnos, no los maltrata Luego de que se denunciara que un profesor de bachillerato del Colegio Nacional Mejía, en el centro de Quito, habría agredido físicamente a siete estudiantes, y que fuera separado de la institución; varios alumnos y padres de familia se apostaron en los exteriores del plantel para exigir que no haya sanción para el José C. y sea reintegrado.