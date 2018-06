Lenin Plaza: "Bancada morenista quiere seguir trabajando en conjunto con poder Ejecutivo" (AUDIO)

Audio Junio 18-Lenin Plaza



Gobierno emitió un comunicado donde se instó a los legisladores que sean coherentes con principios Lenin Plaza, asambleísta de Alianza PAÍS, se refirió a los sucesos que ocurrieron la semana pasada con respecto a la petición de vinculación del ex presidente Rafael Correa en el caso Balda, y en específico al comunicado que fue enviado por el Ejecutivo instando a los legisladores morenistas de que voten y sean coherentes con la posición del Gobierno.

“Han habido reacciones de algunos lados y mi posición era que si ya había convocado el Pleno para tratar el tema, mal sacábamos discutiendo la misma de forma apresurada. Incluso estábamos enfocados, en el debate donde se estaba tratando la Ley de Fomento. Lo que nosotros propusimos era que se posponga este tema para el siguiente día y así poder generar el debate adecuado. Es verdad que hubo un comunicado por parte del Gobierno Nacional, pero esto nos tiene sin cuidado porque hemos dicho que hay que hacer las cosas con paciencia”, comentó.

Explicó que se han dado varias interpretaciones sobre este comunicado pero que el bloque no se ha reunido, ni analizado este comunicado por parte de la Presidencia para tomar una posición. “Seguramente esta semana se va a conversar del tema. Pero esto no paso a mayores, esta fue una posición del Gobierno Nacional y esperemos lo que puede suceder”.

Plaza no considera a este comunicado del Ejecutivo como injerencia o imposición a la Función Legislativa. “Esto puede haber sido una reacción inadecuada por parte del Gobierno pero los asambleístas no lo hemos tomado como una imposición. Yo lo tome como una reacción no acertada, pero esto no ha ido a mayores”.

Recordó que se ha cumplido con la ley. “Existe un grupo de asambleístas que están intentado que la Asamblea cumpla su función. Es verdad que el Legislativo es político pero no debe alejarse de la coherencia. La política no tiene que ver con situaciones que estén al margen de la ley. Esta tiene que ser la un ejemplo de cumplimiento de la ley para que el resto de ecuatorianos pueda seguir este modelo”.

“Hemos cumplido lo que dicta la Asamblea, cumplir la ley. Nosotros no teníamos porque pronunciarnos y así fue como mayoritariamente decidieron los legisladores”. Explicó que los miembros legisladores de PAÍS no temen, ni deben algo.

“Los asambleístas que fuimos selectos para gobernar junto con el Ejecutivo y estamos de lado al mismo. Este comunicado, a lo mejor no fue el más prudente. Pero no creo que esto llegue a mayores, puede que existan acciones del Gobierno que no sean congruentes o prudentes pero eso no quiere decir que el Gobierno Nacional se alejó del bloque de asambleístas”.

Explicó que la bancada ha sido coherente y demostrado lealtad al proceso del Gobierno. “Después del rompimiento del movimiento PAÍS los que quisimos quedarnos a lado del Presidente Moreno seguimos firmes. Nosotros no gozamos de cuotas políticas, ni cosas por el estilo por tanto no creo que alguna separación se esté dando”.

“Ha habido reacciones que no han sido analizados todavía pero esperamos seguir trabajando con tranquilidad en beneficio de este país. Yo no me siento humillado por el comunicado del Gobierno. Yo no siento que me llamaron la atención, ni que me templaron la oreja. Tengo un lema que nosotros tenemos y es hablar con coherencia y responsabilidad”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato