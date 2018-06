Película "Cenizas", historia que habla de silencios y temas tabúes con el Cotopaxi como testigo (AUDIO)

Audio Junio 18 - Juan Sebastián Jácome



La película cuenta la historia de Caridad, una joven de 22 años que vive cerca del volcán Cotopaxi. Fue separada de su papá cuando tenía 6 años de edad. Un día empieza a erupcionar el coloso y no tuvo a quién llamar, más que a su progenitor, Galo, para refugiarse. No se han visto en 15 años y el filme ‘Cenizas’ retrata el día que pasan juntos por primera vez y exploran esa relación que no tuvieron y los motivos por los cuales fueron separados.

“Ellos pasan todo el día juntos y exploran el pasado y los motivos por los cuales fueron separados, que para ella nunca fueron claros porque su madre murió hace un año y prefirió evitar el tema”, dijo el cineasta.

La película se estrenó en Ecuador el viernes 15 de junio. En marzo pasado se presentó en el Miami Film Festival, y en abril en el Festival de Cine de Panamá.

“Es una película que habla mucho sobre el silencio, sobre el hermetismo con el que fueron tratados temas tabúes y una acusación de violencia doméstica en contra del padre, y esta chica tratando de encontrar la verdad y qué pasó con su familia”.

Añade que la historia sale de observaciones que hizo desde adolescente, y cómo algunos temas tabúes se tratan desde el silencio.

“Me he topado con historias que se piensa que guardando silencio durante muchos años, las heridas van a sanar, pero me doy cuenta que las frustraciones crecen y de repente hay una explosión, ahí entra la metáfora del volcán”.

“Esto lo tenía en mente desde hace más de 10 años cuando estudiaba en Estados Unidos, pero no sabía cómo escribir la historia, pero el día que vi erupcionar el volcán y la ceniza, hice la relación de que el volcán es mi personaje, es Caridad, es un ser que parece que está bien, pero adentro está acumulando energía y de repente tiene que explotar”, acotó.

Explica que Caridad y su padre, Galo, son los personajes principales. “Hay algunos secundarios interpretados por grandes actores. Galo es Diego Naranjo, un actor reconocido de teatro, ha hecho cine pero este es su primer rol protagónico. A él le hicimos casting y al principio no estaba convencido porque es una persona muy alegre, tiene una luz en sus ojos y emana otra energía para el personaje, así que hicimos un proceso de 4 meses para que se convierta en el personaje, para que baje de peso, se deje una barba muy larga, pelo largo, cambie su forma de caminar, de hablar, y se convirtió en otra persona”.

“Caridad es Samantha Caicedo, actriz que se graduó en Incine hace pocos años, es joven pero con mucha técnica, hicimos el casting a unas 150 chicas y ella quedó”, dijo.

Juan Sebastián Jácome nació en Quito. Se graduó de la Escuela de Cine de Florida State University. Su filmografía incluye Camión de Carga (2007) y Ruta de la Luna (2012), que estrenó en IFF Panamá 2012, y fue ganadora del premio a mejor película en el Festival de Cine de Oaxaca.

“Camión de carga es un cortometraje que hice en Estados Unidos, con el que me gradué en la Escuela de Cine de Florida State University, y le fue muy bien internacionalmente porque se distribuyó bien en Estados Unidos por una editorial. Ruta de la luna la hice en Panamá que es una película de carretera, no tuvo estreno grande en Ecuador pero estuvo en varios Festivales”, explicó.

“Cenizas es como un poema, usamos música de Roberto Carlos. La expectativa es que la vea mucho público porque es una película ecuatoriana. Estamos tratando de posicionarla en Festivales y ojalá se estrene en cines de otros países y la idea es posicionar la película en Estados Unidos”, manifestó.

La película es proyectada en Quito en Multicines, Supercines, Cine OchoyMedio, Incine y Cinemateca Nacional. Además también podrán verla las personas Riobamba Cuenca y Guayaquil.

Fuente: “El Poder de la Palabra” de Ecuador Inmediato Radio