UAFE es acusador particular contra Iván Espinel por presunto lavado de activos

Además, informó que presentarán una acusación particular en el caso de los hermanos Alvarado, una vez que la Fiscalía formule cargos La directora de Unidad Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diana Salazar, llegó hasta la unidad Judicial de Samborondón, en Guayaquil, para reconocer la firma en el proceso por presunto lavado de activos que se sigue contra Iván Espinel. Con esta diligencia, la Unidad se es formalmente acusador particular en este caso. Además, anunció que envió a la Fiscalía nuevos reportes sobre movimiento financieros inusuales de ex y actuales funcionarios.