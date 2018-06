RESOLUCIÓN: Expresidente Rafael Correa deberá presentarse cada 15 días ante Corte Nacional de Justicia

Esta resolución iniciará desde el 2 de julio del 2018 La jueza Daniella Camacho ordenó que el ex presidente Rafael Correa se presente cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia, tras la audiencia de vinculación del ex mandatario en el presunto secuestro de Fernando Balda. Esto respondiendo al perdido del fiscal General, Paúl Pérez solicitando medidas cautelares contra del ex presidente Correa.