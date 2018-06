CAL da paso a juicio político contra Superintendente de Bancos

Organismo remitirá a Comisión de Fiscalización para que continúe el proceso Este martes 19 de junio el Consejo de Administración Legislativa (CAL), de la Asamblea Nacional, calificó el pedido de juicio político presentado por el asambleísta Raúl Tello en contra del superintendente de Bancos, Christian Cruz. Según el asambleísta, la principal razón que sustenta su pedido es la supuesta omisión e incumplimiento de sus funciones. La solicitud la hizo en noviembre de 2017.

Con 54 firmas de respaldo de diferentes bancadas, Tello presentó el pedido de juicio político hace 7 meses. En febrero, el asambleísta denunció la demora por parte del CAL y este martes 19 de junio, el CAL calificó el pedido de juicio político y remitirá a la Comisión de Fiscalización para que continúe el proceso.

El legislador, cuando presentó su pedido, explicó que tras la ratificación de destitución por parte de Contraloría, a Richard Espinosa, ex presidente del Directorio del IESS, “confirma la omisión del Superintendente de Bancos al no haber ejecutado esa acción con anterioridad, cuando tenemos casos de irrespeto a la Constitución y a la ley por parte de Richard Espinosa y del mal manejo del IESS que viene desde el inicio de su administración”.

Según Tello, Espinosa no habría presentado informes financieros al Consejo Directivo, afectó los fondos de pensiones de los jubilados, traspasó recursos del Fondo de Pensiones al de Salud e intervino en los Fondos de Cesantía del Magisterio. Mencionó que el Superintendente de Bancos tenía la potestad constitucional para sancionar y destituir de su cargo a Espinosa; sin embargo, “no cumplió sus funciones al esperar que sea la Contraloría la que tome esta iniciativa”.

El CAL aún tiene por calificar el pedido de juicio político a la ex canciller del Ecuador, María Fernanda Espinosa, y la reciente solicitud de juicio político contra el ex procurador Diego García. Además, en la Asamblea aún no se ha definido el juicio político contra el Consejo de la Judicatura.

(PP)

Fuente: Asamblea Nacional, EcuadorInmediato