Patricio Donoso insistirá en derogatoria de Ley de Comunicación

A criterio de legislador, una normativa "perversa e inconstitucional" no puede ser reformada, sino eliminada para construir una nueva El asambleísta Patricio Donoso insistirá en su propuesta para que la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) sea derogada y se pueda construir una nueva normativa en la que rijan dos principios fundamentales: el derecho de los comunicadores a hacer un periodismo libre e investigativo y el derecho de los ciudadanos a ser bien informados. A criterio del legislador, no es viable una reforma a una ley que es "inconstitucional y perversa".

“El 14 de junio del 2013 se aprobó la perversa, equivocada e inconstitucional Ley de Comunicación y queremos derogarla porque es inconstitucional. Se creó la Superintendencia de Comunicación sin debate. Cuatro minutos antes de la votación no solamente se metió esto sino el linchamiento mediático, en donde sí pudieron hablar los legisladores del oficialismo. María Augusta Calle metió el linchamiento mediático y yo no pude hablar y me puse un parche en la boca”, recordó.

A criterio del legislador, dicha normativa es inconstitucional, no solamente en forma, sino de fondo porque, prácticamente, establece unos castigos “tan brutales” al periodismo investigativo, que se lo merma. “No hay mejor aliado de un Gobierno que un periodismo libre e independiente e investigativo”.

“Entonces, es una perversidad que la prensa se autocensure. Es tan perversa la ley, que se castigó a los medios de comunicación, entre ellos al diario El Comercio, porque no replicaron lo que decía la señora Kirchnerista del periodicucho Página 12, de Argentina, que insultaba a Guillermo Lasso. Yo recuerdo que algunos periódicos fueron sancionados porque no pusieron, en primera página, que el Presidente se fue a Chile”, criticó.

Donoso confirmó que reclamará a la Corte Constitucional (CC) y le reiterará el pedido al Consejo Transitorio, que revise el comportamiento de los jueces de la CC. “Pedimos por varias veces que esa Corte nos den visto bueno, por ejemplo, para una consulta popular y nos negaron todo. Pero los pedidos del presidente (en ese entonces) Rafael Correa, los aprobaban en 15 minutos”.

“Cuando nosotros demandamos la inconstitucionalidad de la LOC, se demoraron 13 meses para decirnos adiós cuando la normativa es claramente inconstitucional. Por eso es que, en el tratamiento de la ley –quizá sea uno de los pocos que propongo esto- yo planteo que no se la reforme, sino que sea derogada porque lo inconstitucional no se reforma, sino que se deroga”, insistió.

Por lo que, como acto seguido, se deberá generar una ley que asegure dos cosas: el derecho de los comunicadores a hacer un periodismo libre e investigativo y el derecho de los ciudadanos a ser bien informados. "El reformar una ley puede ser peor. Una ley parche que no sea aplicable y le haga daño a la comunicación y a quienes la deben practicar, es pésimo. Esta ley tiene que ser derogada”.

“Yo siempre he afirmado que no hay peor ley que aquella que es patojamente construida. Esta normativa tiene que ser derogada por inconstitucional y hagamos otra, que no sea tan abusiva. Ojalá me hagan caso porque, sino va a terminar siendo la ley parche, un galimatías y va a salir, posiblemente, pato, gato, gallarete; es decir, nadie va a entender de qué se trata”, culminó. (JPM)

Fuente: Radio Platinum

Foto: Radio Huancavilca

Ecuadorinmediato.com