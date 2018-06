María Cecilia Alvarado: "No tengo miedo a primarias, rechazo que sean antidemocráticas en PARTICIPA"

Vice prefecta del Azuay decidió desafiliarse de su movimiento María Cecilia Alvarado, viceprefecta del Azuay, se refirió a su desafiliación del movimiento del prefecto Paúl Carrasco, Participa. Comentó que está a favor de las primarias abierta. "Lo que rechazo categóricamente es disfrazar las primarias para cubrir un hecho antidemocrático que esta sucediendo en el partido".

Explicó que hay tres motivos para esta acción: el manejo de la prefectura del Azuay tras el terremoto de abril del 2016, alianzas políticas para las elecciones presidenciales y el tratamiento de la ordenanza alimentario

“Con respecto al terremoto nosotros habíamos hecho una colecta dos días antes y teníamos dos toneladas de alimentos almacenados y actuamos inmediatamente. Para emprender una serie de acciones que emprendían decisiones administrativas. Tras esto hubo conflictos con el prefecto Carrasco”, mencionó.

Tras estos actos explicó que la comunicación empezó a disminuir. “Podría ser que el prefecto sintió que le quitamos protagonismo. A partir de esto ya no se pudo restablecer la relación con Carrasco. Esto podría marcar un antes y un después. La situación se volvió bastante reducida y la vice prefectura perdió el campo de acción

Sobre las alianzas políticas explicó que Alvarado presentó su disenso por escrito al partido. “En este documento expresaba las diferencias políticas que manejaba con Participa y los planes de gobierno que proponía Guillermo Lasso”.

Asimismo explicó que otras de las razones para su desafiliación fue el tratamiento de la ordenanza alimentaria. “Desde el principio del tratamiento de esta propuesta estábamos trabajando para la parte productiva, de pronto, ese proceso porque iba a hacerse desde la prefectura una ordenanza integral. Se juntaron los temas y terminó siendo esta ordenanza que fue altamente debatida”.

Explicó que se ha seguido trabajando, “lo que hemos hecho es llegar hasta el final y confiar en la organización. Pero realmente las cosas llegaron a un punto sin retorno. No podía seguir en un espacio donde no me sentía cómoda. Habíamos hablado para que se hagan primarias abiertas. Pero cuando el partido saco sus nombre lo hizo como PODEMOS y nosotros somos de Participa esto fue algo extraño”.

Recordó que hay dos organizaciones dirigidas por el prefecto Carrasco, Podemos y Participa. “La una es nacional y la otra es local. Explicó que Alvarado no tiene miedo a las primarias. Yo gané los comicios anteriores. Estoy a favor de las primarias abierta. Lo que rechazo categóricamente es disfrazar las primarias para cubrir un hecho antidemocrático que esta sucediendo en el partido Mucha gente de Participa se ha salido”. (BGV)

Fuente: La Voz del Tomebamba/ Ecuadorinmediato