UAFE: Funcionarios públicos activos con reportes relacionados a corrupción y narcotráfico

Además, se informó que la UAFE ya es oficialmente acusador particular contra ex ministro Iván Espinel por presunto lavado de activos, tras emitir tu reporte de operaciones inusuales La directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diana Salazar, anunció que desde que asumió la dirección de esta entidad, en febrero de 2018, han remitido 5 reportes de operaciones inusuales e injustificadas: Uno, relacionado con el caso de Iván Espinel; tres reportes que podrían devenir en algún acto de corrupción y uno relacionado con el narcotráfico, "todos de funcionarios que están en funciones". Además, sobre los hermanos Alvarado, indicó que al momento que la Fiscalía presente una acusación en contra de ellos, la UAFE presentará una acusación particular como corresponde.