Felipe Rodríguez: "Única escapatoria de Pablo Romero es que nos diga la verdad"

Sostuvo que es crucial la versión del ex titular de la SENAIN El abogado defensor del exasambleísta Fernando Balda, Felipe Rodríguez, se refirió sobre la versión que debe rendir este 19 de junio el perito Roberto Meza dentro del caso Balda. Explicó que "la única escapatoria que tiene Romero es que nos diga la verdad" porque, según indicó, ya se ha verificado "quién armó el operativo como cerebro de inteligencia. Fue él quien impartió las órdenes". Además, sobre las medidas cautelares de que el exmandatario Rafael Correa se presente cada 15 días en Ecuador, manifestó que "no es la primera vez que sucede esto en el país".

Explicó que el caso se trata de un secuestro consumado con sentencia condenatoria, el tipo penal aplicado en Colombia es el de secuestro simple atenuado porque hubo un pre acuerdo y se declararon culpables y confesaron por quiénes fueron contratados.

Indicó que Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Rafael Correa, habló de una tentativa de secuestro, “que es no entender el camino del delito, que en el momento que se priva de libertad ambulatoria a una persona, en ese segundo ya está consumado el delito”.

Sobre las medidas cautelares de que el exmandatario se presente cada 15 días en Ecuador, el jurista indicó que “no es la primera vez que sucede esto en Ecuador, hay muchas personas que viven en otros países, pero al ser procesados en Ecuador tiene que venir”.

En el caso de que el 2 de julio no llega Rafael Correa, dijo, el 3 de julio pedirán revisión de medidas por incumplimiento “y de incumplirse tendrá que dictarse la prisión preventiva”.

Durante la audiencia, manifestó que lo que solicitó el Fiscal Paúl Pérez Reina fue “que se presente en el consulado de Bélgica o ante la autoridad que ella disponga en el Ecuador”. Mencionó que la jueza consideró que entre las facultades de un cónsul, no estaba este tipo de casos.

Para el abogado de Balda, hubiese sido fácil que se presente en Bélgica, pero “dejaba un terrible precedente de que CAPAYA y compañías si hubiesen estado en otro país se presentaba en el consulado que sea, es decir, que cualquier prófugo tiene la posibilidad de ir al consulado más cercano y ese precedente no se puede dejar”.

Considera que en este caso se debe abrir otras investigaciones por peculado, “porque se utilizaron fondo públicos para secuestrar a un ser humano” y, además, uno de fraude procesal y tráfico de influencia. “El caso es demasiado sólido, pero durante 5 años el titular de la Fiscalía de ese entonces no movió un dedo para investigar. De hecho, una fiscal dice que cuando se debía tomar la declaración a Balda, de la Fiscalía le arrebataron el expediente para que no pueda recibir la versión. Estaríamos hablando del ex fiscal Galo Chiriboga, quien tendrá que decir si ordenó que lo arrebaten o fue alguien de su círculo cercanos”.

Indicó que estaría llamado a rendir su versión el ex fiscal este jueves 21 de junio.

El abogado de Balda afirmó que a Rafael Correa se lo vincula por asociación ilícita y por secuestro, en el cual está como autor intelectual del delito. Recordó que los actores materiales, quienes perpetraron el delito, fueron condenados en Colombia 5 personas, quienes salieron después de 60 meses. “El único delator de ellos, el señor Luzuriaga, al salir fue ejecutado con un tiro en la nuca y varios disparos en su cuerpo. En Ecuador estarían quienes ordenaron, planificaron, financiero y contrataron a los secuestradores”, acotó.

Sostuvo que es crucial la versión de Pablo Romero, ex titular de la SENAIN, quien se encuentra con medidas preventivas en España. Su declaración será a las 16h00. “Ya se ha verificado quién armó el operativo como cerebro de inteligencia, fue él, quien impartió las órdenes”, aseguró el jurista al precisar que “no tiene escapatoria, su única escapatoria es que nos diga la verdad”.

Además, el abogado recalcó que entre las pruebas está las declaraciones de ex funcionarios. “Rommy Vallejo ha dicho que hubo una orden directa y financiamiento directo de Rafael Correa para su localización en Colombia, tenemos la declaración de Diego Vallejo de lo indignado que estaba Rafael Correa cuando vio un video de Balda”. Reveló que los detalles de cómos se puede demostrar se podrá saber este miércoles 20 de junio al rendir la versión de personas que se han acogido a la cooperación eficaz.

“Nos sorprendió a todos el Fiscal cuando sacó el documento desclasificado de Contraloría en el cual, consta los motivos por los que se hizo los pagos, y los motivos en todos son secuestro. Digo que fue una criollada, poner secuestro en documento, pero se creían intocables”, anunció,

Por último, Rodríguez señaló que “era intocables, nadie les iba a sacar el poder y dejaron todos estos cabos sueltos. Nos estamos encontrando muchísimas cosas por escrito”.