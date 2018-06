Ecuador perderá USD$1.321 millones con aprobación de Ley de Fomento, según Mauricio Proaño (AUDIO)

Audio Junio 19 - Mauricio Proaño



Grandes empresas ganaron más pero no pagaron obligaciones, critica legislador Mauricio Proaño, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, comentó sobre el informe de minoría que presentó al proyecto de Ley de Fomento y elevó sus críticas a la normativa. Proaño mencionó que Ecuador perdería, con la entrada en vigencia del cuerpo legal, unos USD$1.321 millones. "Los que más ganaron no cumplieron con el país, ahora tienen un premio", reprochó el parlamentario sobre los beneficiarios de la remisión de deudas.

Proaño, al no estar de acuerdo en varios temas de la normativa, presentó un informe de minoría.

“No puedo concebir que puedo ayudar a los que más ganaron en el país en los últimos años, además que ganaron cuanta cantidad de dinero, vamos a apoyarles también haciendo la remisión de multas e intereses, quiere decir que los que más ganador no cumplieron con el país y ahora, por no cumplir, tienen un premio”, criticó.

Para ejemplificar lo dicho, Proaño citó información del Servicio de Rentas Internas (SRI), que estipula que, en el 2016, las empresas grandes ganaron más de USD$6mil millones en utilidades; en el 2017, cuando se habló de la crisis, ganaron 20 por ciento más, es decir, sobrepasaron los USD$7mil millones.

“¿A ellos hay que apoyarles?”, cuestionó el legislador, quien precisó que “las empresas grandes ganaron, en 2016, USD$6.459 millones; en el 2017, 19.8 por ciento más, USD$7.737 millones”.

“Uno después enlaza, ganaron y ¿a dónde fue el dinero? para afuera porque afuera está USD$58mil millones en paraísos fiscales”, añadió.

“La ley dice apoyemos a los que más ganaron, quitemos el ISD para que no tengan impedimento de sacar más dinero afuera y, por si acaso, pase alguna cosa, también vamos a hacer remisión de las multas e intereses del Seguro Social, con eso queda lista la fiesta, arreglados los documentos y con eso comenzamos”, precisó.

Recordó, asimismo, que el informe de sostenibilidad económica no fue entregado por parte del Ministerio de Economía, tomando en cuenta que ese documento siempre se entrega con la propuesta de ley para entender que la normativa no afectará al fisco, va a haber recuperación, y, en definitiva, qué va a pasar. Ante su insistencia, el informe fue entregado después del primer debate.

“El sacrificio fiscal, ocasionado por la implementación de nuevos incentivos tributarios, podría afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas, no existe información de sustento acera del posible flujo de inversiones que se alcanzarían por la implementación de las medidas, además, no se puede evidenciar los impactos positivos en materia de generación de empleo, aumento de exportaciones, entre otros”, leyó Proaño parte del informe.

Para el legislador, el sacrificio fiscal del Ecuador, en el primer año, será de USD$91 millones en impuestos, en 2019, dejará de recibir USD$399 millones, en el 2020, USD$411 millones, y en el 2021, USD$411 millones, en total, USD$1.300 millones, a contraparte, que se recuperará USD$ 1.500 millones.

“Hay información de juicios ¿quiénes son los que tiene juicios? Porque esos juicios, a los que están tanto en juicio en el SRI son a los que se les da la remisión, me puse a revisar de USD$5 millones para arriba ¿quiénes son los beneficiados? Puede ser que en número de juicio, no dice mucho, dicen vamos a beneficiar a muy pocos, porque muy pocos tienen las deudas mayores a USD$5 millones, es el monto de USD$1.118 millones en menos de 60 o 70 empresas, que son las que ganan eso, especialmente, las petroleras”, enfatizó.

Proaño detalló que existen 1.777 juicios, cuya cuantía es de USD$2.100 millones, “solo este grupo pequeña de empresas grandes deben USD$1.118 millones, ellos también tienen un beneficio ahora con el ISD”.

“Se imaginan (con) esos USD$1.118 millones, el Estado ya hubiera hecho el plan Toda una Vida, que está informando que va a hacer”, manifestó.

Sobre la aprobación del informe para segundo debate, Mauricio Proaño detalló que Sofía Espín y él no votaron por el documento “porque no creemos que eso beneficia en buena forma al Ecuador”.

Ejemplificando con el caso Repsol, Proaño explicó que a la empresa española tiene una deuda de USD$19 millones en impuestos, “pero ahí viene el truquito”.

“(Dicen) el capital van a seguir pagando, lo único que les vamos a perdonar es los intereses, multas y recargos, en la imagen del ciudadano ecuatoriano (lo que se va a condonar) es muy poco, no es así, el saldo de interés que tenía que pagar Repsol es USD$19 millones, pero lo que se le perdona es USD$32 millones, porque esa son las multas, recargos y los intereses, siempre es más la multa, los intereses, los recargos porque no han pagado por muchos años y no han cumplido con la ley”, mencionó.

“Les digo: justifíquenme ¿por qué a los grandes grupos vamos a dar remisión? La única respuesta es: porque ganaron mucho”, acotó el parlamentario, al tiempo de señalar que la lógica es ayudar a los que no les fue bien y no a los que más ganaron.

“Cuando uno ve el plan económico de CREO, es el que se está aplicando”, insistió el asambleísta Proaño y dijo que se está aplicando la curva de Laffer, que indica que mientras menos impuestos, más desarrollo.

“Existen estudios del SRI que dicen claramente: cuando se bajó impuestos, no hubo inversión de las empresas, no retornó, lo que pasó es que esa reducción se fue a utilidades”, describió.

Se refirió a las facturas falsas presentadas por empresarios, precisando que “eso no se quiso pasar en la Comisión”.

“Les demostré con un caso de un señor que facturó USD$35 millones y la sede de su empresa era una casa de caña guadua y zinc, en el sur de Guayaquil, mutis en el foro, que eso no le corresponde a esa ley, y que en otra ley se verá eso, no se trató”, reveló.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre ¿cuándo pierde Ecuador con la aprobación de la ley?, Proaño respondió: “En el informe del Ministerio de Economía habla de lo que se perdería en recaudación de impuestos en estos años, en total, es USD$1.321 millones con remisión, reducción del Impuesto a la Renta y demás”.

Vaticinó que en este escenario, se podría vislumbrar medidas en Ecuador como las tomadas en Argentina.

“Vienen los paquetes para que se pueda ajustar bien los paquetes que se tienen, en el primer año, va a haber algo de positivo en las recaudaciones”, concluyó.

