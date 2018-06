Roberto Meza: Se entregó tercer producto a Lenin Lara y causa del crimen no fue delincuencia común

Explicó que recibió un correo en el que le pidieron que borre capítulos, anexos y ciertas hojas del informe, a lo que asegura se negó El perito encargado de realizar el informe en el caso de la muerte del General Gabela, Roberto Meza, afirmó que sí entregó el 8 de julio de 2013 el tercer producto del informe, que está desaparecido, al presidente del Comité interinstitucional y exministro de Justicia, Lenin Lara. Aseguró que la causa del crimen no fue delincuencia común. Además, sostuvo que en este tercer producto constan nombres y pruebas de los autores del asesinato.

Afirmó que por cláusulas, no tiene una copia del documento. Sin embargo, recalcó que el tercer producto constaba de más de 130 hojas y que el Ministerio de Justicia entregó 95 hojas sin firmas ni sumillas. Destacó que esta parte del informe, que no aparece, constan nombres y pruebas de los autores del asesinato del general Jorge Gabela.

Anunció que hay información que no podrá revelar para no perjudicar la investigación que está en curso. “El tercer producto ha sido entregado el 8 de julio de 2013 al presidente del Comité interinstitucional, Lenin Lara”.

Reveló que no hubo un pedido directo por parte de María Fernanda Espinosa, “sino a través de los asesores para que no se tocara el tema de los Dhruv, pero era imposible porque una de las hipótesis iba direccionada hacia ese tema”.

“Hubo manipulaciones, otros informes que espero que después de la indagación previa se presente”, afirmó Meza al precisar que el informe final que hoy le fue presentado y que es público “no es de mi autoría, es falso”.

“Hubo un intento de que no se llegue a la verdad”, afirmó Meza, quien anunció que son “muchas” las personas que estarían vinculadas en este caso.

Recordó que en 2014 hicieron público un mail en el cual le piden “que eliminen capítulos, anexos y determinadas hojas del informe final, a lo cual dije que no”. Indicó que está suscrito por la secretaria del Comité, que era Paola Carrera, en nombre del viceministro de Justicia, César Augusto Ochoa.

Además, en otro caso, sobre César Coronel, indicó que el objetivo de la pericia era comprobar si fue un suicidio o un homicidio. “Se comprobó que fue homicidio y no le entregaron la pericia”, afirmó.

Con respecto al caso de los hermanos Restrepo, explicó que también fue llamado a rendir versión sobre este tema en la Fiscalía. “Cuando hoy me enseñan documentación o informes que nosotros emitimos sobre eso, me deparo con lo mismo, informes incompletos y que faltan”, acotó Meza al precisar que no puede dar más detalles porque también tiene una cláusula.

