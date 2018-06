Mae Montaño: Pedimos a Contraloría una auditoría a recursos manejados por ex procurador Diego García

Mencionó que el perjuicio al Estado o el mal uso podrían superar cifras de millones de dólares La asambleísta independiente Mae Montaño se refirió sobre el pedido de juicio político que presentó en contra del ex procurador Diego García. Explicó que además, de la arrogación e incumplimiento de funciones por parte del ex funcionario, hubo supuestos "pagos exorbitantes" a abogados, así como "el procurador aprovechó de los recursos de los ecuatorianos para pasearse por el mundo disque promoviendo libros y películas fuera de sus competencias". Por ello, pidió a la Contraloría que realice una auditoría de estos rubros para identificar el presunto perjuicio al Estado.

Montaño indicó que existe una tarea de recuperar lo robado por casos de corrupción. Indicó que su pedido de juicio político a Diego García tiene 4 causales principales: la arrogación de funciones para prorrogar en sus funciones a los integrantes del CNE; el incumplimiento en la representación judicial del Estado en el juicio al ex vicperesidente Jorge Glas; errores en el patrocinio del Estado en los temas que tiene que ver con la representación del Estado en arbitrajes y el regreso de Odebrecht, así como el mal manejo de recursos públicos.

Expuso de desde 2000 a 2007, Ecuador firma varios contratos con Odebrecht a través de hidropastaza para la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco. “En 2008, el expresidente Rafael Correa declaró en emergencia el país porque esta central tenía múltiples fallas y por tanto, el provisionamiento de la energía tenía inconvenientes y Odebrecht ya tenía serie de glosas e incumplimientos”.

Con el Decreto 1348, se expulsó a Odebrecht. Pero en 2010, hidropastaza le plantea al entonces procurador Diego García “un acta para llegar a unos acuerdos con Odebrecht por fuera de la vía judicial. Este convenio no fue tomado en cuenta a fondo para determinar los elementos de la transacción, sino que se dio las vueltas para evitar autorizar o no y por consiguiente lo que hace es asesorar a hidropastaza diciendo que no encontraba en las bases de ese convenio nada que fuera contra la Ley, por el contrario estableció que las compensaciones que se establecían podrían ser beneficiosas para hidropastaza”.

En otro punto, dijo, que se hicieron pagos exorbitantes que se hicieron a bufetes y abogados. Además, “el procurador aprovechó de los recursos de los ecuatorianos para pasearse por el mundo disque promoviendo libros y películas fuera de sus competencias”.

La legisladora indicó que el ex procurador “contrató a una asesoría de relaciones públicas en estado Unidas que se supone que es una persona que tiene relación de mistad con él y el perjuicio al Estado o el mal uso podría superar cifras de millones de dólares”.

Al no tener el monto total, solicitaron a la Contraloría que haga una auditoría especial a estos rubros y determine cuál es el perjuicio.

Además, indicó que el exsecretario, Eduardo Mangas, “le consultaba sobre la base de un análisis hecho por la secretaria jurídica de la presidencia, si se podría prorrogar en sus funciones a los integrantes del CNE, aquellos del apagón informático”.

Sobre la base de esta petición, dijo, el ex procurador determina, “arrogándose funciones de la Corte Constitucional, que estos señores podían ser prorrogados y el señor García determinó que deberían quedarse en sus funciones hasta que nuevos vocales sean posesionados en la Asamblea”.

Por último, indicó que la Procuraduría se presentó como acusador particular, dentro del caso de asociación ilícita en el juico de Jorge Glas, para establecer una compensación al Estado. “García incumple en que él como Procurador, en un juicio que es el más importante de los últimos tiempos, decide no comparecer él y delega su función en un subordinados, quienes llegan tarde a la audiencia y son eliminados del proceso, dejando al Estado sin la representación judicial”. Finalizó indicando que “se puedo delegar funciones, pero no responsabilidades”.

Fuente: Ecuavisa