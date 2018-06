Esteban Albornoz: No tenemos en agenda que proyecto de Fomento Productivo entre por "ministerio de la Ley" (AUDIO)

Audio Junio 21 - Esteban Albornoz



Tenemos que cuidar que las divisas no salgan, pero tampoco se puede convertir en un obstáculo para que venga nueva inversión, señaló sobre ISD Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, confirmó que se ha hecho un 40 por ciento de cambios en la Ley de Fomento, sin embargo, dijo que se ha cuidado el espíritu de la normativa, que provino del Ejecutivo. Confía en que el proyecto sea aprobado por la Asamblea Nacional en función de los debates que se han efectuado y recalcó: "No tenemos en agenda que la ley entre por el ministerio de la ley", al tiempo de admitir que ha mantenido acercamientos con las diferentes bancadas con la finalidad de obtener su apoyo en la votación.

El legislador comentó que este jueves se retomará el debate para la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, después de que el martes pasado se inició el tratamiento, pero fue suspendido.

“Hubo aportes importantes, también posiciones en las que varios asambleístas plantearon algunos temas que creen que deberían incorporarse. Más que posiciones diversas, hay expectativa de los diferentes asambleístas de que se incluyan temas que creen que es fundamental para cumplir con el objetivo de la ley, que es el fomento productivo, la generación de empleo, atracción de inversiones”, mencionó.

En función de los argumento, se incorporarán los aportes que sean pertinentes con el fin de cumplir con la meta de la normativa, sumó.

“En este proceso que llevó la Comisión, recibimos múltiples aportes, solo de asambleístas, en tres días, recibimos 64 aportes por escrito, aportes muy interesantes, importantes, pero también que tocaban temas diversos, incluyeron artículos que tienen que ver con otros cuerpos legales, que podrían ser objeto de otro proceso de aprobación de ley”, mencionó.

Según dijo, se ha agregado “todo lo que es el fomento productivo, la atracción de inversiones y que tienen relación directa con el proyecto de ley”.

“Aspiro, y creo que eso es lo que espera el país, que aprobemos el proyecto de ley, el hecho de que ha sido mejorado, se han incluido muchos beneficios, sobre todo, al sector agrícola, economía popular y solidaria, en el debate que hemos tenido”, agregó.

Corroboró que se ha dado un 40 por ciento de cambios en la normativa enviada desde el Ejecutivo y explicó que existen aspectos en cuanto a la redacción, pero sin modificar el espíritu del proyecto original.

“Correcciones, ajustes, que se han tenido que hacer, pero también sí se han incorporado artículos que no estuvieron contemplados originalmente, el proyecto original tenía 45 artículos, este proyecto final ya tiene 58 artículos, el proyecto original tenía 7 disposiciones generales, ahora tenemos 13 disposiciones generales, el proyecto original tenía 14 disposiciones transitorias, hoy tenemos 21 disposiciones transitorias”, detalló.

La Comisión ha tenido como prioridad, dijo Albornoz, beneficiar al sector agropecuario, acuícola, pesquero y de la economía popular y solidaria.

De igual forma, Albornoz mencionó que una bancada ha planteado, con relación al tema de la deuda, que tiene que haber una aprobación permanente sobre el límite.

“Estamos revisando la redacción que tenemos actualmente con relación a ese tema, lo de fondo, lo importante es que el Gobierno debe tener herramientas para cumplir con el Presupuesto General, aprobado por la misma Asamblea Nacional”, indicó.

Y precisó que es fundamental que Ecuador tenga los recursos necesarios para financiar los programas sociales en salud, educación y seguridad.

“En el Presupuesto para el 2018 se planteó que, para financiar este Presupuesto, es necesario un endeudamiento de USD$8 mil millones, entonces, tenemos que darles las herramientas, si podemos ajustar el texto, lo vamos a hacer”, confió.

Acerca de consensos al interior de la Asamblea para apoyar en la votación, el titular de la Comisión recalcó: “todos estamos empeñados para que el proyecto salga en función de los debates y aportes que hemos tenido tanto en el primero como en el segundo debate”.

“No tenemos en agenda que el proyecto entre por el Ministerio de la Ley, en absoluto, eso dejemos claro, sí hemos conversado con las diferentes bancadas, siempre estamos abiertos al diálogo”, indicó.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre el informe de minoría, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, en el que se oponen a una remisión de deudas tan generalizada que equivaldría a un perjuicio de USD$1.300 millones, Albornoz respondió: “El tema de la remisión tenemos que entender de forma adecuada, la remisión es un instrumento jurídico, en donde el acreedor renuncia a cobrar temas que no están presupuestados, no es que se va a renunciar a impuestos, sino a los intereses, a los recargos y a las multas”.

“En Ecuador pagamos impuestos, pero hay situación que no permiten, por varias razones, que los empresarios, las personas naturales puedan pagar sus impuestos, no porque no quieren, sino por las condiciones que se dan”, acotó.

El proceso de remisión tiene un carácter amplio, agregó Albornoz, ya que incorpora a todos.

“Aquellos contribuyentes o personas naturales que facturen por debajo de los USD$5 millones van a tener hasta dos años para cancelar, antes, en la (remisión) del 2015 solo tuvieron 90 días, las empresas que facturan sobre los USD$5 millones tienen que cancelar en los primeros 90 días”, explicó.

En relación a la anulación progresiva del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), Albornoz precisó que el ISD ha cumplido un papel importante.

“Tenemos una economía dolarizada, tenemos que cuidar que las divisas no salgan, pero tampoco se puede convertir en un obstáculo para que venga nueva inversión, si las condiciones son adecuadas en el país, a lo mejor, sí se puede ir eliminando gradualmente el Impuesto a la Salida de Divisas”, mencionó.

