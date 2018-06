Transparentar caso Gabela, motivo de Fabricio Villamar para pedir información en Asamblea (AUDIO)

Audio Junio 21 - Fabricio Villamar



"Desde la justicia ordinaria se está ampliando los procesos de investigación y se pueden enriquecer con la información aportada en la Asamblea", afirmó El asambleísta Fabricio Villamar, de CREO, explicó que su pedido de documentos sobre el juicio político al ex ministro de Defensa por el caso de los helicópteros Dhruv, iniciado por el exasambleísta Fausto Cobo, es para transparentar este caso y poder aportar en las investigaciones que se llevan en Fiscalía. Recordó que este tema no se discutió en la Asamblea, sino en una Comisión, "donde se dejó esta investigación y fue archivada por la mayoría de Alianza PAIS".

Explicó que el ex asambleísta Fausto Cobo inició un juicio político en contra del Ministro de Defensa esa época por el caso de los helicópteros Dhruv, pero fue archivado porque “la mayoría de Alianza PAIS bloqueó la investigación de este caso”.

“Desde la justicia ordinaria se está ampliando los procesos de investigación y se puede enriquecer estos proceso con la información que pudo haber sido aportada en la Asamblea pero que no se condujo al juicio político”, afirmo.

El legislador indicó que el juicio político se lleva en función de tener los votos necesarios para hacerlo, “ni si quiera de tener las pruebas necesarias y esto a veces suena difícil de explicarlo”. Mencionó que este proceso recibe respuestas y sanciones políticas, “la peor consecuencia que se puede tener es la censura y destitución”.

Villamar aclaró que no se discutió en la Asamblea este caso, sino en una Comisión, donde se dejó esta investigación y fue archivada por la mayoría de Alianza PAIS. “Se deja abierta la duda, para eliminar la duda he pedido la información respectiva y hasta ahora no la entregan. No sabemos si la hay”, acotó.

Mencionó que hay dos elementos dentro de este tema: El uno, el proceso de adquisición y el segundo, el proceso de la operación. Indicó que conversó con un piloto de combate y le dijo que “los helicópteros son buenos, pero hay que saberlos operar. Cuando se recibe una orden superior para mover uno que no ha tenido mantenimiento y el helicóptero se cae, no debías volar, la orden superior tiene que ser investigada y esto fue lo que sucedió”.

Recalcó que la parte que se debe investigar es el proceso de adquisición. “Este tema comenzó en la Asamblea, pero lo agotaron”, acotó.

La transparencia en este caso, es lo que motivó al asambleísta para pedir la información necesaria y se pueda aportar en la investigación. Además, en este caso, dijo, hay falta de certezas sobe el informe pericial levantado por Roberto Meza, quien dice que el documento que tiene la Fiscalía no es el informe que preparó.

Indicó que los funcionarios públicos que recibieron el informe en el que dice quién es el causante de la muerte del General Gabela, y no denuncia este hecho se convierten en cómplices.

En otro tema, sobre el trabajo realizado por al SENAIN, Villamar indicó que lo reprochable es escuchar a ciudadanos sin orden judicial, causa, motivo o razón que validen el hecho. Recalcó que “lo que debería hacer la SENAIN es poder procesar las piezas que se obtiene de cada rama y tener la noción para la seguridad del Estado”, expresó.

Expuso que antes lo manejaba Dirección General de Inteligencia del Ejército y se acopiaba toda la información, pero se pasó a la SENAIN y “a partir de eso hay una demora burocrática en el proceso de información que es lo que nos pasó en la frontera norte”.

“Nadie dice que se quedaron sin inteligencia” los militares, recalcó Villamar, al tiempo de recalcar que cada subsistema sigue existiendo.

“Lo que pasa es que antes tenías una centralización, en manos de los militares, ahora la pasaste a manos de la SENAIN. En ese trámite burocrático es que pierdes el tiempo de respuesta en el caso de la frontera norte”, mencionó.

En el caso de la SENAIN se habría utilizado la inteligencia en contra de civiles, coincidió el legislador e indicó tener “una sensación de oportunidad de transparentar lo que se hizo porque siempre dijimos que hemos estado viviendo bajo un estado policial, de persecución a civiles”.

“Estos derechos (de ciudadano) fueron violentados por la utilización del aparato de espías del Estado en contra de la oposición específicamente, estos son los temas que tendremos que seguir investigando”, acotó.

Para el asambleísta, una “práctica común” en el Gobierno del ex Presidente Rafael Correa “es la secretización de un montón de cosas”.

“Me parece que es necesario transparentar, se vuelve necesario transparentar, porque si no tienes mucho que esconder y las cosas son legales ¿por qué las escondes?”, cuestionó.

Villamar recibió un listado se seguimiento de las actividades de civiles, verificó la información.

“Tenías el seguimiento desde a los candidatos a las elecciones seccionales hecho por la SENAIN, indicándote dónde están, quiénes, con una cosa adicional, tenías el informe de dónde, en qué parte estaba la persona, me llegó la parte de Fernando Villavicencio, le llamé a Fernando Villavicencio, le dije: la SENAIN te ha estado siguiendo este es el informe, toma, ¿me das toda la información? (le pidió Villavicencio a Villamar? No, te doy la información que te corresponde a ti”, manifestó.

Al ser consultado sobre si le llamará al Fiscal Paúl Pérez Reina para conocer qué escuchó al interior de la SENAIN, Fabricio Villamar respondió que sí investigará el tema.

“Tengo que pedirle al señor Fiscal que me diga, en sus funciones como fiscal de escuchas, qué solicitudes se hicieron, a qué ciudadanos, por qué causas, esto es importante conocerlo, esto nos da la mitad de la información, porque esas son las que se hicieron legalmente”, dijo.

Agregó que el Fiscal Pérez tendrá conocimiento de las escuchas que se hicieron legalmente, pero las que no, será más complicado obtener información.

“La cuestión es saber los equipos quién los operaba, para qué los operaba, como es importante saber para qué se utilizaron los aviones presidenciales, los manifiestos de carga”, concluyó.

(PP - PAY)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio