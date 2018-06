LA HORA (Quito) Ley económica fue aprobada, con excepción de dos literales

No se incluyó el Impuesto a la Renta sobre los décimos que reciben los ecuatorianos. Fue parte de la negociación

Pese a que hasta casi el final los votos no estaban asegurados, la Ley económica fue aprobada la noche de ayer en la Asamblea Nacional. Sin embargo, no todo fue tan fácil. Para conseguir los votos, el oficialismo tuvo que eliminar dos literales. Con eso no se dio paso al cobro del Impuesto a la Renta sobre el décimo cuarto y el décimo quinto sueldos de los ecuatorianos.



Gracias a ese cambio, 73 de los 127 asambleístas presentes, dieron el ‘visto bueno’ a la normativa propuesta por el Ejecutivo como urgente.



La votación se dio con la incorporación de mayores incentivos para las inversiones en frontera y la remisión de intereses y recargos por las multas no pagadas por pequeños y medianos agricultores a la Secretaría de Agua.

Otra modificación importantes fue el establecimiento de un articulado que obliga al Presidente a que, en el plazo máximo de 120 días, presente una política nacional para la inversión.



También se incluyó el reconocimiento expreso del respeto a los tratados bilaterales de inversión, lo que fue solicitado por asambleístas de varias bancadas para garantizar la seguridad jurídica para el fomento productivo impulsado a través de las exenciones de pago de impuestos.



Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, aclaró que en los dos últimos días recibieron, “en la medida de lo posible”, todos los aportes de los asambleístas.



"Esta Ley es un paso importante, pero no suficiente. La remisión tributaria que se incluyó es mucho más amplia que la de 2015, no solo para los grandes empresarios", dijo.



Con esto concordó Homero Castanier (CREO). Y añadió que los pedidos de su bloque fueron en la línea de que se asegure la sostenibilidad Fiscal y la austeridad necesaria para salir de la crisis heredada del Gobierno anterior. "Para que la Ley sea efectiva se necesita una reforma integral del sistema tributario", aclaró el legislador.

Apoyos y críticas

Por parte del bloque correísta, asambleístas como Sofía Espin y Augusto Espinosa, volvieron a esgrimir el argumento de que la Ley es a favor de los grandes empresarios y que no incluye medidas arancelarias y tributarias que blinden la dolarización. "Volvemos al fracasado neoliberalismo que premia a los empresarios irresponsables", afirmó Espín.



Por su parte, René Yandún, miembro del Bloque de Integración Nacional, aclaró que, por responsabilidad con el país, hay que apoyar la Ley, pero estarán pendientes de que la proyección de la deuda se haga que forma técnica y responsable. "Se debe obrar con visión de largo plazo y transparencia, para contribuir al desarrollo del país". (JS)

¿Qué quedó por fuera?

° Varios asambleístas listaron los temas que, según sus criterios, quedaron pendientes de este tratamiento.



Las coincidencias se dieron en que se debe trabajar para darle más autonomía al Banco Central, fortalecer el IESS, establecer parámetros claros de austeridad fiscal y mejores condiciones de acceso a crédito y asistencia técnica para los pequeños y medianos productores.