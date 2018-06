Perito Roberto Meza confiesa que "Conoce quién mató a Jorge Gabela" (AUDIO)

Audio Perito Roberto Meza sobre caso Gabela



Sin embargo, prefirió no revelar nombres asegurando que no cuenta con un respaldo Durante su estadía en Ecuador, país al que llegó para rendir su versión sobre el asesinato de Jorge Gabela, el perito Roberto Meza mantuvo varias entrevistas en distintos medios de comunicación asegurando que el informe que entregó a las autoridades de ese entonces, no sería el que ahora presentan y afirmando que el móvil de la muerte del general no sería por delincuencia organizada. Sin embargo, en una de sus declaraciones más polémicas, el experto argentino confesó que conocía quién mató a Gabela.