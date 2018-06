Asilo político para Pablo Romero se solicitó antes de su vinculación, según su abogado

Explicó que el tema de extradición y el pedido de asilo son procesos paralelos Stalin Oviedo, abogado de Pablo Romero, ex titular de la SENAIN, aclaró que el asilo que se estaría tramitando para Romero lo pidió antes de su vinculación, que fue el pasado 31 de mayo a la investigación por presunto secuestro de Fernando Balda. Oviedo descartó que no han pensado en la cooperación eficaz porque, según explicó, su defendido no tiene nada que ver con este caso.