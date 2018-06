Empresarios, conformes con Ley de Fomento Productivo: "No podemos criticar todo", reitera Patricio Alarcón (AUDIO)

Audio Junio 25 - Patricio Alarcón



"Debemos rechazar lo que va a afectar al sector empresarial y apoyar lo que va a ayudar a que el país salga adelante", aseveró Presidente de Comité Empresarial Ecuatoriano El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Patricio Alarcón, manifestó su conformidad con la Ley de Fomento Productivo que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Aseguró que existen muchos puntos positivos dentro de la normativa pese a que habría que realizar varias definiciones, sin embargo, recalcó que no pueden quejarse ni cuestionar absolutamente todo, por lo que, si el Gobierno se equivoca, serán los primeros en criticar.

“En general, esto es un buen comienzo. Hay algunas cosas positivas como la eliminación del impuesto mínimo durante el 2019, la corresponsabilidad de los accionistas, la reducción del impuesto a la ganancia en la venta de acciones, no se cobrará impuesto a la renta al décimo tercero y décimo cuarto sueldo de quien percibe más de US$100.000 dólares, y, sobre todo, tiene incentivos muy interesantes para quien invierta en el Ecuador”, destacó.

Sin embargo, a su criterio, lo más importante son las reglas macrofiscales: En 3 años, el Estado no puede tener un déficit fiscal, lo que obliga a reducir el tamaño del Estado y el gasto público. “Estamos hablando de que, si es que el Estado tiene un déficit de alrededor de US$7.000 millones, esto le obligará a, en tres años, dejar de gastar no menos de US$2.300 millones anuales. Una vez que esto se cumpla, entramos en la otra regla macrofiscal, que también es importante, que es el endeudamiento”.

“En este momento, tendrían que pasar una proforma cuatrianual en donde se establece que, durante el año 4, la deuda tiene que ser inferior al año 1, para llegar nuevamente al 40% del techo de la deuda”, mencionó el empresario, durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

En cuanto a la compra de títulos del Banco Central del Ecuador (BCE) al Ministerio de Finanzas, Alarcón comentó que ese dinero pertenece al BCE de los depósitos de los ecuatorianos, por lo que el Gobierno no debe tener acceso al dinero de los ciudadanos. “El BCE tiene que resguardar esos montos y no puede y nunca debió haberlos tocado. Más allá de eso, una vez que tocó, licuó US$2.000 millones de dólares entregando acciones de la banca pública, de una manera ilegal”.

“El Estado tiene que sobrevivir de la recaudación de impuestos, el Estado debe tener un nivel adecuado del gasto, de endeudamiento en donde no se puede seguir tomando los fondos, inclusive, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o del Banco del IESS (BIESS). Lo que ha pasado es que ahorita existe una deuda al fondo de salud de US$3.000 millones, que ni siquiera tenemos un plan de pago”, criticó.

A su criterio, considera que debe ser momentáneo el que se blinde el acceso del Gobierno a los fondos del IESS, hasta que el régimen sea solvente y sea un buen negocio para el IESS el colocar bonos en el Estado. Se da al sector privado “porque es autosustentable y paga rendimientos de acuerdo a la generación de valor. Mueve la economía por medio de la emisión de obligaciones, de la venta de opciones, etc. El Estado es un pésimo administrador, el sector privado no es un pésimo administrador”.

“Porque existan malos empresarios, no significa que todo el sector empresarial es corrupto. Sin embargo, el Estado es un pésimo administrador. El Estado tiene que existir para regular, para regular, para ejecutar las leyes, pero no puede administrar aerolíneas, etc. Alrededor del mundo no hay un Estado que maneje bien las empresas”, puntualizó.

En cuanto a la eliminación paulatina del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), Alarcón aseguró que es una puerta para el ingreso de capitales. “La lógica le dice que no puede cobrar un impuesto del 5% adicional y quitarle esa rentabilidad al inversionista porque le quita competitividad. Debemos dejar de pensar en que tenemos que frenar la salida de divisas, debemos comenzar a pensar en atraer más divisas”.

“Quien más saca divisas del país es el Estado, endeudándose por el exceso de gasto, por el endeudamiento oneroso, a corto plazo y con tasas altas. Entonces, la salida de divisas no viene por un problema del sector privado, sino que es un problema del modelo fracasado de la década anterior”, mencionó el Presidente del CEE.

Para Patricio Alarcón, potenciales delitos como el lavado de activos con la eliminación del ISD tiene que ser controlado por las entidades correspondientes como la UAFE. “Si es que hay alguien que, en su legítimo derecho, tiene dinero en paraísos fiscales, entonces, ¿por qué le va a cobrar un dividendo si lo quiere llevar de nuevo a un paraíso fiscal? Uno tiene derecho a mover su capital, es su dinero, si es que está generado lícitamente”.

Alarcón precisó que el Ecuador, en estos momentos, cuenta con una balanza comercial petrolera y no petrolera positiva, pero más allá de eso, el sector privado importa y paga con su dinero, siendo el Estado el que toma dinero de los ecuatorianos para gastar excesivamente y pagar una deuda onerosa. “No tiene nada de malo comprar productos de afuera porque se le beneficia más al ciudadano”.

“Las importaciones no son malas porque usted está generando fuentes de trabajo y está manteniendo a muchas familias ecuatorianas. Otro tema es que nosotros y nuestro legado como sector empresarial tiene que saber definir una estrategia a largo plazo de desarrollo donde fortalezcamos a los productos que el Ecuador puede exportar y eso es sano porque, mientras más exportemos, más divisas entran y se generan más fuentes de trabajo”, comentó.

En cuanto a los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs), Patricio Alarcón insistió en que son un proceso constitucional que se demora, por lo que considera positivo en la ley es que, de alguna manera u otra, los inversionistas pueden acceder al arbitraje internacional por medio de diferentes instancias. “Me parece adecuado porque, cuando usted invierte en un país en donde la institucionalidad no ha sido transparente durante los últimos 10 años, entonces necesita resguardar su dólar”.

“La única manera de atraer grandes capitales es dándoles acceso al arbitraje internacional. En muchos de los casos anteriores, el Ecuador ha tenido laudos desfavorables porque no han manejado bien la ley y es por problemas de institucionalidad”, reflexionó.

Acerca de la remisión de multas, intereses y recargos, Alarcón comentó no estar de acuerdo con las remisiones tributarias ya que, a su criterio, se debe mantener la cultura tributaria. Sin embargo, por la necesidad puntual de liquidez del Estado, por no tener un fondo de contingencia para agilitar procesos judiciales, no se tiene otra opción.

“Yo creo que esto no debe repetirse, creo que el Ecuador necesita un fondo soberano para atacar este tipo de problemas. Siempre hay que tener un poco de plata en la cuenta corriente o en la de ahorros, no está de más para un mal día. Este fondo debe ser definido de mejor manera y tiene que ser creado para crear a la caja fiscal en caso de una emergencia o un desastre natural”, dijo. Asimismo, debería generar rentas para el Estado siendo un fondo soberano.

Sobre las exoneraciones del impuesto a la renta, Alarcón ejemplificó: “Si tiene 24 meses para atraer inversiones, también tiene que dar una ventaja a quien tiene un negocio, a quien quiere abrir una nueva línea de negocios. En Quito, a quien quiera venir por algún motivo, o al Puerto Principal. Son 8 años de exoneración al IR. Me parece que en las demás provincias llegan hasta 10, 15 y 20 años dependiendo del sector”.

Con respecto a la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta, el empresario precisó que, tal y como lo reformó el Gobierno anterior, terminó siendo un impuesto mínimo que, generando o no rentas, igual se tenía que pagar. “Era un impuesto que lo terminaban pagando las empresas medianas y las pequeñas. Lo adecuado es quitarle esos US$300 millones de dólares que recaudaba el Estado y dejárselo a las empresas que tienen que crecer y que tienen que contratar”.

Según el Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, su posición frente a la ley no es un respaldo al régimen o una confrontación con otros partidos que pueden tener conceptos similares, sino que no pueden quejarse de todo. “Si es que a usted le están imponiendo una norma fiscal en donde le obligan a dejar su déficit en 0, ¿cómo me voy a oponer a que baje el gasto el Estado, si eso es de lo que venimos hablando durante los últimos años?”.

“Si es que se debe controlar la deuda y se lo está haciendo poniéndolo en una propuesta, ¿cómo me voy a oponer a eso? Sin embargo, y más allá de los políticos, hay ciertos analistas que lo que hacen es seguir buscando la controversia para que se les siga dando espacio en los medios. Nos tildan de sumisos, de infantilismo, pero es gente que solo se queja, no se sienta a afinar el lápiz y sigue con las mismas prácticas del correísmo”, finalizó.

Para Alarcón, es importante trabajar de una forma propositiva. “Debemos rechazar lo que va a afectar al sector empresarial y apoyar a lo que va a ayudar a que el país salga adelante. No podemos cuestionar absolutamente todo. Si es que se equivoca el Gobierno, nosotros seremos los primeros en salir a criticar”. (JPM)

Fuente: "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com/Radio