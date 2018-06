"Esto no termina" con hallazgo de cuerpos de periodistas, señala Yadira Aguagallo (AUDIO)

Audio Junio 25 - Yadira Aguagallo



"Esos cuerpos tienen que contar una historia y esa historia tiene que ser porqué y cómo ocurrió ese asesinato", mencionó Yadira Aguagallo, familiar de Paúl Rivas, aseguró que el hallazgo de los cuerpos de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, en Colombia, no termina con el caso, por el contrario, para la novia del fotoperiodista, los cuerpos tienen que contar la historia de cómo fueron asesinados. "Es el inicio de un camino hacia la búsqueda de la no impunidad en este caso", recalcó.

“Ha sido penoso el tratamiento de información de índole oficial”, afirmó Aguagallo, quien espera que el llamado de los familiares, el pasado día sábado, surta efecto en la “sensibilidad de las autoridades para que empiecen a considerar a esto como un asunto estrictamente humanitario y no propagandístico”.

“Entiendo que hay una respuesta desde la Cancillería colombiana, pero me parece lo más adecuado que las dos cancillerías puedan conversar y dirimir entre ellas, si se dijo o no se dijo, a quién le dieron la información, quién no circuló la información a los familiares”, agregó.

Asimismo, comentó que las familias de Paúl, Javier y Efraín llegaron a la ciudad de Cali, esperando confirmar la identidad de los cuerpos encontrados en medio de un operativo.

“De ser así, llevárnoslos a nuestro país, a nuestro hogar, para que puedan tener el descanso digno, que se merecen”, enfatizó.

Sobre los avances en los procesos de identificación, Yadira Aguagallo explicó que, junto con la comitiva de familiares, viajó el fiscal que lleva el caso, Wilson Toainga, y el personal del área de Criminalística de la Policía Nacional.

“Está el Director de Criminalística con un equipo de forenses, entiendo que han sido designados los mejores forenses del país, y ellos se encuentran con el equipo forense del Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Cali, haciendo un trabajo combinado para lograr la identificación”, mencionó.

Según señaló, primero, se realizó una entrevista a profundidad con los familiares para conocer los rasgos morfológicos que pudiesen dar indicios para un reconocimiento de las características de los tres hombres.

“Después, con los familiares directos, lo que se ha hecho, es traer muestras de ADN para el cotejamiento en la prueba genética. Eso realizó durante todo el día viernes y durante sábado, domingo y la mañana de hoy (lunes) el equipo está realizando los últimos análisis del tema genético”, enfatizó.

También dijo que la prueba de ADN tomaba unas 48 horas en realizarse, por ello se estableció que la primera fecha establecida para la entrega de resultados fue el martes.

“Pero dadas todas las cosas que se han suscitado en el último momento, de un pedido del Fiscal General de Colombia para que esas pruebas o los resultados se entreguen el día de hoy”, informó.

Los familiares no han visto los cuerpos, aclaró Yadira Aguagallo, quien explicó que por procedimiento esto no se lo realiza.

“No es parte del protocolo internacional con el que se tienen que realizar estos tipos de reconocimiento. En efecto, reconocer, que el doctor (Jairo) Silva, director del Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Cali, ha sido muy enfático en respetar todos los protocolos aun entendiendo que es un caso muy sensible, nos ha pedido paciencia y prudencia con este tipo de situaciones”, precisó.

En cambio, los registros dentales sí se efectuaron tras la entrega de las cartas por parte de los familiares de los asesinados, así como también todos los objetos que podrían contener ADN.

“Como siempre ha sido nuestra tónica, hemos buscado la dignidad que este caso se merece, no vamos a dar más detalles de cómo se realiza ese tipo de pruebas, hemos recibido una explicación científica por parte del Instituto de Medicina Legal, pero no vamos a dar detalles que signifiquen la falta de dignidad hacia los cuerpos de Paúl, Javier y Efraín”, sostuvo.

En el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio, Yadira Aguagallo aseveró que, tras conocer los resultados, “esto no termina”, pues se continuará con el proceso.

“Es apenas el inicio, esos cuerpos tienen que contar una historia y esa historia tiene que ser porqué y cómo ocurrió ese asesinato, pero también es el inicio de un camino hacia la búsqueda de la no impunidad en este caso, apenas comienza”, insistió.

“De ningún modo, esto significa el cierre o que esta historia está terminada”, añadió Yadira Aguagallo, al tiempo de reconocer que “nunca nadie está preparado para una situación de este tipo, para ofrecer a un forense detalles del cuerpo de la persona que uno ama, es una cosa tremendamente fuerte y dura”.

“Nunca vamos a estar preparados para estas cosas y, además, creemos que ninguna familia en el país tendría que estar preparada para vivir algo así, aquí hay algo importante y es que esta lucha es la lucha por la no repetición, ninguna otra persona del país tendría que pararse frente a un forense para explicar detalles del cuerpo de la persona a la que ama”, reiteró.

Aguagallo aprovechó la oportunidad para pedir que se sepa dónde están Katty Velasco y Oscar Villacís, secuestrados hace varias semanas.

“Que sus familias también puedan llegar a la verdad, que sus familias puedan tener un poco de tranquilidad en medio de lo que se viene, sin embargo, aun con todo el dolor que nos embarga, cuando las personas somos víctimas de desapariciones, crimines, asesinatos es cuando más fortaleza sacamos, esa fortaleza, de ahora en adelante, estará dirigida hacia la búsqueda de la verdad”, enfatizó.

Se refirió, además, a la intervención de organismos internacionales, específicamente, la CIDH en el caso tras encontrar los cuerpos.

“El día sábado me comuniqué con Edison Lanza, el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y él me ha asegurado que el Equipo de Seguimiento Especial, cuya llegada está prevista para julio, continúa, es decir, el hallazgo de los cuerpos y la identificación no constituyen un cierre tampoco para la Comisión Interamericana, de hecho, es un elemento más y el tratamiento informativo que se le ha dado es un hecho que también se va a tomar en cuenta dentro de ese Equipo de Seguimiento Especial”, dijo.

Tras conocer los resultados finales, los familiares no darán declaraciones públicas, pero emitirán un comunicado, a través de su representante legal.

“Dependiendo de los resultados, empezaremos a tomar decisiones que tienen que ver ya con el regreso al país”, concluyó.

