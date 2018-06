¿Bailamos...? cuestiona nuestra existencia con una mezcla de drama y humor (AUDIO)

Audio Junio 25 - Eduardo Mosquera



Toty Rodríguez y "Mosquito" Mosquera son los actores de esta obra de teatro Una historia pícara que hará reír y llorar al público, se presentará desde el viernes 6 de julio en El Teatro de Scala Shopping Mall, en Tumbaco. La obra, titulada ¿Bailamos...?, cuenta con las actuaciones de Toty Rodríguez y Mosquito Mosquera, y es dirigida por Viviana Cordero.

“Originalmente se llamaba ‘El vals del ocaso’, y después se decidió por ‘Bailamos’. Cuenta la historia de una mujer que está recluida en un asilo, interpretada por Toty, y es visitada por un galán, que soy yo. Es su chófer y siempre estuvo enamorado de ella, la visita y se hace pasar por un francés, un español, un lojano. Es quien la acompaña cuando se quedó viuda porque desde joven trabajó en su familia como chófer, es la única persona que queda para visitarla en el asilo, se acompañan mutuamente y la hace feliz”, comenta Mosquito Mosquera.

María, que es el nombre del personaje que le da vida Toty Rodríguez, sufre de Alzheimer, es por eso que en unos momentos recuerda eventos de su vida, y en otros desespera porque su memoria le falla.

“Es la tercera obra que hago con Viviana Cordero y me gusta trabajar con ella porque nos da libertad de poder improvisar, aprovecha todo lo que boto en el escenario como una esponja, recoge lo mejor que hacemos”, acotó Mosquito, quien hace el papel de Ignacio.

En la historia, un factor especial proporciona entusiasmo e ilusión a la vida de María: la visita de antiguos galanes que le hablan de los años pasados. Estas visitas la transportan a escenarios de fantasías y a momentos de intensa alegría, que nos conducen hacia un inesperado desenlace.

“Ha sido un trabajo muy duro, pero gracias al trabajo y disciplina de Viviana hemos podido lograrlo, se empieza a la hora en punto y llegamos antes para calentar, es como cuando un futbolista se prepara para salir a la cancha”, acotó el actor.

Aclara que ¿Bailamos...? incita a cuestionar aspectos de nuestra existencia, en especial, cómo decidimos llevar nuestras vidas, si las llenamos de imaginación y fantasía o las dejamos que sigan melancólicas y rutinarias.

“Al principio la obra era un drama y Viviana pudo aprovechar el humor para hacer varias cosas”, dijo.

El actor acotó que tuvo que hablar con franceses y españoles para aprender un poco el idioma y el acento para poder interpretar su personaje.

“Yo pasé mucho tiempo en un asilo, por la enfermedad de mi mamá, viví mucho esa realidad porque me encanta hablar con las personas, y había gente que estaba abandonada, que nadie las visitaba, hice funciones en el asilo que estaba mi mami, y la gente se me acercaba y me decían hijito. Las vivencias ayudan mucho al actor para hacer un personaje. La obra tiene un mensaje de amor de solidaridad”, manifestó el actor.

¿Bailamos...? se presentará en El Teatro de Scala Shopping Mall desde el viernes 6 de julio de 2018 hasta el 2 de septiembre. Las funciones serán los viernes y sábado a las 20h00 y domingos a las 18h00.

Fuente: “El Poder de la Palabra” de Ecuador Inmediato Radio