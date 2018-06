Caso DHRUV: Se mantiene terminación unilateral del contrato y Estado no podrá cobrar indemnizción

Niegan recurso de casación La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negó un recurso de casación que plantearon la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) y el Ministerio de Defensa tras la compra de los helicópteros DHRUV. Tras la decisión judicial, se mantiene la terminación unilateral del contrato de compra de los DHRUV y el Estado no podrá cobrar indemnización.

El Estado trató de recuperar las pérdidas por los accidentes de cuatro de siete helicópteros DHRUV que se compraron a la HAL en el 2008, mediante indemnizaciones que bordean los $ 347 millones. Para recuperar las pérdidas a través del cobro de los seguros, el exministro de Defensa, Fernando Cordero, decidió el 6 de enero de 2016 terminar unilateralmente el contrato con la HAL, y esta presentó un recurso de apelación ante la misma entidad, que la negó.

Entonces, la HAL inició un proceso contencioso administrativo en julio del 2016 con el que buscó dejar sin efecto las decisiones ministeriales. Aprovechando el juicio, el Ministerio presentó una contrademanda por daños que sumarían $ 347’858.136.

El 20 de febrero de 2018, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Pichincha resolvió en una primera sentencia aceptar parte de la demanda de la HAL: Dejó en firme la terminación unilateral del contrato, y no aceptó que a la empresa se le reconozca una indemnización por daños y perjuicios por más de $ 11 millones.

Pero determinó que Defensa no podía anular el recurso de apelación a la terminación del contrato que puso la HAL ante la institución, pues ese acto no existe en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Y negó la contrademanda del Ministerio “por improcedente y sin fundamento”.

Desde el 2 de marzo de este año, la HAL, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General del Estado han interpuesto varios recursos para modificar el fallo original.

El 20 de marzo, la HAL y Defensa presentaron un recurso de casación. El caso se elevó a una instancia superior, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional. El juez Patricio Secaira calificó parcialmente la admisibilidad del recurso alegando que la sentencia del 20 de febrero requería de “motivación” y había adoptado decisiones “contradictorias”. Pero inadmitió la reconvención.

El recurso de casación se resolvió ayer, 25 de junio. Durante la audiencia, los representantes legales de HAL, Gustavo Donoso y Ramiro Aguilar, insistieron en que se revoque la medida de terminación unilateral del contrato de compra de los siete DHRUV que tomó el exministro de Defensa Fernando Cordero, el 6 de enero de 2008, y por consiguiente, la negación de un recurso de apelación a la terminación del contrato.

Pidieron que se case la sentencia de primera instancia dictada por un tribunal inferior en febrero pasado, que dejó en firme la terminación unilateral.

La HAL inició el proceso en el 2016 porque el Ministerio terminó el contrato y ejecutó las garantías. La transnacional apeló la medida y la negaron.

Pero un Tribunal de lo Contencioso Administrativo aclaró que la apelación no existía en el sistema jurídico y dejó en firme la terminación unilateral.

Xavier Cazar, abogado del Ministerio de Defensa, reconoció que el Ministerio cometió un “error” al haber tramitado el recurso de apelación; y afirmó que la compañía se equivocó presentando un recurso de apelación, que no consta en la normativa interna de la actividad gubernamental.

El Ministerio también pidió que se acepte su recurso de casación en el que plantea una reconvención o contrademanda, por más de $ 300 millones por daños patrimoniales y extrapatrimoniales. El alegato es que cuatro de siete helicópteros se accidentaron y hubo muertos.

Recordaron que la HAL vendió naves sin el equipo o certificado FAR 29. Desde la HAL se replicó que el primer día de negociación se informó que los helicópteros no tenían certificado FAR 29.

“Nunca hubo engaño. La FAE sabía perfectamente lo que adquiría”, adujo Donoso.

Mientras que Aguilar replicó que el Estado no pudo sufrir daño moral, ya que está “para defender derechos”. “Quiere cobrar por terceros. No hay argumentos”, dijo.

Luego de tres horas, el tribunal por unanimidad rechazó los recursos de casación.

Con ello, se mantiene la terminación unilateral del contrato de compra de los DHRUV y el Estado no podrá cobrar indemnización.

Con información de El Universo/Ecuadorinmediato

(PAY)