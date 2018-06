Presidente Lenín Moreno pide a su hermano que no acepte Fiscalía de Napo

"Nunca he intervenido ni intervendría, en ningún proceso de nombramiento de autoridades que no correspondan al Gobierno Central", enfatizó El Presidente de la República, Lenín Moreno, pidió a su hermano Guillermo Moreno que no acepte el nombramiento de Fiscal de Napo. Según el Mandatario, él no tuvo nada que ver con la designación y dijo que la misma se ha efectuado "por sus méritos propios y reconocida carrera de más de 18 años".