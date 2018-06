Del testimonio de Raúl Chicaiza, se tiene que abrir indagación previa contra Balda, según abogado Diego Chimbo (AUDIO)

Audio Junio 25 - Diego Chimbo



"Hubo delitos contra la seguridad del Estado y por eso se lo persiguió. Después tuvo un giro el caso", afirmó Diego Chimbo, abogado de Raúl Chicaiza, ex agente del SENAIN y que está vinculado al caso Balda, explicó que con la versión que rindió su defendido dentro de esta investigación, se puede desprender una indagación previa contra Fernando Balda porque "las reuniones en las que se negociaba y se hablaba de equipos de espionaje están grabadas y está entregado en el expediente de colaboración eficaz".El abogado del exagente de SENAIN afirmó que Balda le ofreció procesos ilegales a su defendido. Recalcó que Chicaiza lo que quería, es pruebas para evidenciar que Balda realizaba estas acciones ilegales.

Mencionó que el testimonio anticipado se rige al COIP, que establece que debe ser de forma oral y recalcó que su defendido no leyó su versión. “Los testimonios no se pueden leer, son orales. Raúl no leyó. Tenía su ayuda memoria con fechas para no perderse, pero el testimonio es oral”, afirmó.

Expuso que Raúl Chicaiza no conocía a Fernando Balda hasta la reunión que se dio en Medellín en la que estaba Álvaro Uribe y ahí toma contacto con Balda. La fachada de Chicaiza como agente de Inteligencia para inmiscuirse en la reunión, dijo, que era de un empresario exitoso dedicado a la seguridad electrónica. Él fue enviado a esa reunión.

Sostuvo que con la fachada con la que se presentó, toma contacto con Fernando Balda y Balda le ofrece estos equipos de hackeo y Chicaiza viene trayendo esta información al entonces director de la SENAIN.

Chimbo recalcó que “lo interesante que dice Raúl es que frente mío probó y metió un bicho en el correo electrónico de Fernando Alvarado”, en ese entonces Secretario de Comunicación de la Presidencia.

Manifestó que en una especie de parte informativo que le da a la SENAIN, “en donde pega el texto de un correo electrónico que le manda Fernando Balda a él (Chicaiza), donde le dice ten cuidado porque esto es ilegal”. El abogado del exagente de SENAIN afirmó que Balda le ofreció procesos ilegales a su defendido. Recalcó que Chicaiza lo que quería, es pruebas para evidenciar que Balda realizaba estas acciones.

Además, Chimbo cree que es necesario abrir una indagación previa. “La colaboración eficaz no te habla únicamente del caso que tú tienes que probar sino en un contexto múltiple. De hecho yo puedo hacer una colaboración eficaz develando un hecho que no se conoce. En las reuniones en las que se negociaba y se hablaba de equipos de espionaje están grabadas y está entregado en el expediente de colaboración eficaz el proceso tiene que ir. Balda tampoco en un santo. Es una víctima y eso hay que aceptarlo pero tampoco es un señor ideal y ejemplo a la democracia y por ser un idealista lo persiguieron. No es así. Hubo delitos contra la seguridad del Estado y por eso se lo persiguió. Después tuvo un giro el caso y lo trajeron y se descontextualizó”.

“Lo que debe entenderse es que el contexto de lo que sucedió es que la idea primigenia de traerlo secuestrado no existió, se desvía en el camino esta operación porque le manda a Raúl Chicaiza, le dan dinero a Balda para que él entregue equipos de espionaje y decir aquí está la evidencia”, acotó.

En la pestaña del audio, desde el minuto 24:40, podrá escuchar las declaraciones del abogado Diego Chimbo respecto a la indagación previa.

(PP - BGV)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio