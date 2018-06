EL TELÉGRAFO (Guayaquil) Consejeros del CNE se alistan para la audiencia pública

Vocales deben enviar descargo ante CPCCS-T El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aseguró que ninguno de sus miembros es afiliado a partido político alguno, por lo que no hay impedimento para ejercer las funciones como han insinuado algunas personas a través de las redes sociales. El proceso de evaluación a las autoridades continúa con normalidad.

Con la notificación del resultado de la evaluación a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), los vocales tienen cinco días para enviar las pruebas de descargo al examen.

El pleno del Consejo de Participación Transitorio (CPCCST) conoció el lunes pasado el informe de la comisión técnica que analizó la documentación que enviaron los miembros del organismo electoral, que incluía un informe de gestión. Al respecto la vicepresidenta del CNE, Ana Marcela Paredes, indicó que hasta el mediodía de este martes 26 de junio no recibía la notificación pero al margen de eso, “apenas lea el contenido de las conclusiones enviaré mi contestación siguiendo el debido proceso”.

La funcionaria indicó que de existir dudas o temas de denuncias ciudadanas presentadas en el tiempo de evaluación lo aclarará el día de la audiencia pública. “Estoy a favor, en mi caso es la primera vez que me someten a este proceso”. Por eso expresó su confianza en el trabajo que desarrollan los integrantes del CPCCST y a través de la audiencia tendrán todos los elementos que no fueron suficientes con la documentación enviada, luego de lo cual podrán decidir. “En hora buena que puedan darse este tipo de ejercicio que es una verdadera rendición de cuentas”, afirmó. Paredes recalcó que esta es una oportunidad para que no se quede en una evaluación a las personas sino a las estructuras que vienen operando, “es hora de transparentar y corregir”.

La Vicepresidenta comentó que se necesita replantear al CNE, “lo interesante de un cuerpo colegiado es la diversidad y que puedan haber diferentes voces, eso es lo que enriquece a la democracia”.

En caso de que el CPCCST concluya con la cesación la consejera afirmó que estará dispuesta, “a dar un paso al costado”. Sin embargo remarcó que espera la finalización del proceso; “que nos califiquen en un contexto amplio; obviamente aceptaré la voluntad del Consejo Transitorio, confío en los criterios y en función de aquello estaré lista para la audiencia; espero la próxima semana”.

En esta línea la consejera Luz Haro coincidió en la entrega de toda la documentación solicitada, “he sido muy respetuosa con el proceso y esperaré lo que determine la entidad”. Haro, quien se principalizó como consejera el 30 de noviembre pasado, afirmó que los 5 vocales del CNE se encuentran con funciones prorrogadas y que por decreto presidencial, “no estamos porque queremos sino por decisión del Ejecutivo, por lo tanto nos mantendremos en el cargo hasta ser reemplazados. Así tendrá que ser”.

Evaluaciones avanzan

De la misma manera el pleno del CPCCST notificó el resultado de la evaluación al súper de Bancos, Christian Cruz, quien tendrá igualmente 5 días para enviar las pruebas de descargo antes de ser convocado a la audiencia pública. En esa instancia se resolverán inquietudes que puedan tener los consejeros, luego de lo cual decidirán si continúa o lo cesan anticipadamente del puesto.

Al mismo tiempo contra este funcionario la Asamblea sigue el trámite del juicio político por incumplimiento de funciones, por no haber revisado las recomendaciones de la Contraloría referentes a la deuda que el Estado mantenía con el IESS.

Así mismo continúan en etapa de revisión las evaluaciones del superintendente de Ordenamiento Territorial, Fernando Cordero, y de los representantes de los jubilados y afiliados ante el directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), Gabriela Robalino, por los afiliados, y Luis Cazar, por los jubilados.

Hasta el momento el CPCCST completó una evaluación al Consejo de la Judicatura, de 8 procesos iniciados. Luego de estas acciones sigue pendiente el inicio de los concursos de méritos para seleccionar 16 autoridades, 6 de las cuales estarán por concurso de méritos y 4 por ternas enviadas por el Ejecutivo. Para el efecto está en marcha el procedimiento para seleccionar a los ciudadanos que integrarán el banco de veedores y comisionados. El Consejo de Participación Transitorio hasta este mates 26 de junio registró postulantes de 68 organizaciones sociales, que presentaron 40 candidatos a veedores y 73 a comisionados.

El plazo de inscripciones venció este 26 de junio y los participantes que cumplan con los requisitos serán parte del Banco, quienes conformarán las comisiones técnicas que realizarán el proceso de designación de las nuevas autoridades. Sobre las publicaciones en redes sociales, referentes a que 2 integrantes del CPCCST están afiliados a partidos políticos, el organismo aclaró que es falso. Mediante un comunicado indicaron que la Asamblea, como institución responsable del proceso, previo a la selección y designación de los Consejeros, verificó que los candidatos de las siete ternas enviadas por el Presidente de la República cumplían con los requisitos de no pertenecer a partidos o movimientos políticos

El trabajo Veedores y Comisionados

Las comisiones técnicas de selección del concurso de méritos serán integradas por 5 personas: un veedor, 2 comisionados y 2 delegados del CPCCST; para las ternas 3 delegados del Consejo Transitorio y 1 veedor. 16 concursos para autoridades tiene previsto realizar el Consejo de Participación Transitorio.

Concursos de méritos

Los elegidos para conformar el banco de veedores serán integrados de manera aleatoria a las comisiones técnicas de selección, por lo que se necesitan 16 veedores y 12 comisionados.