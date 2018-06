Policía chileno denuncia supuesto montaje en caso de ciudadanos ecuatorianos torturados

"En vez que me den una "medalla" por salvarle la vida a (02) internos, estoy privado de libertad", afirmó Héctor Palma El sargento de Gendarmería de Chile, Héctor Palma, permanece desde el pasado viernes en prisión preventiva tras ser imputado por el delito de apremios ilegítimos contra los reos ecuatorianos que asesinaron a la trabajadora Margarita Ancancoy. En una carta, asegura que el caso de los apresados es un montaje y desliza que existirían hechos "raros" en el procedimiento.

Palma se encuentra en prisión preventiva tras haber sido acusado de no haber evitado que un grupo de reos de la Penitenciaría de Santiago torturara a otros presos de nacionalidad ecuatoriana

El hecho ha generado indignación en los funcionarios de Gendarmería, donde diversas asociaciones han advertido movilizarse a raíz de lo ocurrido, volviendo a poner sobre la mesa los problemas que mantienen sobre las condiciones laborales y las falencias en el sistema carcelario.

Palma, desde la cárcel, envió una carta a sus colegas, texto que hoy se hizo público y donde acusa un montaje, y detalla una serie de antecedentes "raros" en el procedimiento. Además, llama a las autoridades a "terminar con los engaños, venganza y ansias de poder", debido a que esto sólo ha manchado el nombre de Gendarmería de Chile.

El funcionario, quien mantiene la cautelar de prisión preventiva por 70 días, agradeció a sus compañeros por el apoyo que le han entregado, y asegura que "no pierde la esperanza".

Revisa la carta a continuación:

"De: Héctor Palma S.

Estimados Colegas:

Son las 03.30 A.M. horas y no puedo dormir ya que estoy meditando estas situaciones que están pasando... les quiero pedir que no guarden rencor por nadie, aunque todos sabemos que esto que está sucediendo es "todo un montaje" a mi persona.

Desde el primer minuto hay una seguidilla de secuencias raras en distintos procedimientos y se ha entregado información alejada de la realidad como:

- Que la visual la tenía nítida y constante en todo momento hacia el patio, cuando la verdad no es así! (hay que trabajar con movimientos constantes de internos a la entrada y salida del módulo n° 11 y 12 de distintos sectores.

- Las medidas de las dimensiones del patio no son de ¿13 metros? (para 200 internos).

- Nunca pude dar mi versión de los hechos (me presenté voluntario, me detuvieron y me formalizaron).

- La audiencia era en el 7mo Juzgado de Garantía y me atendió el 14° Juzgado y me metió "preso", inclusive cambios de horario (me parece muy raro y me llama la atención), etc, etc...

Nunca en mis 21 años de servicio me he visto involucrado en ningún tipo de violencia y menos de tortura contra internos. (( En vez que me den una "medalla" por salvarle la vida a (02) internos, estoy privado de libertad)).

Las mismas víctimas me daban las gracias y entiendo también por escrito que declaran que les salvé la vida.

Les pido a las autoridades correspondientes que por favor terminen con los engaños, venganzas y por sobre todo, con las ansias de poder, porque lo único que están haciendo es ensuciar el nombre de nuestra "Gendarmería de Chile".

Estimados colegas, gracias por el apoyo en estos difíciles momentos que estoy pasando, y gracias también a toda la opinión pública que me entiende...Gracias. "No pierdo la esperanza"".

Fuente: 24Horas.cl/Sputniknews/Ecuadorinmediato

(PAY)