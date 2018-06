Richard Martínez: "Remisión no es solo para grandes sino también a medianos y pequeños empresarios"

Explicó que esta decisión responde a una necesidad fiscal Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, ante la aprobación de la Ley de Fomento Productivo y la remisión planteada por la legislación aseguró que "esto no solamente es de los grandes sino de medianos y pequeños e empresarios también. No podemos basarnos únicamente a la remisión. Nosotros vemos beneficios para los ciudadanos".

Sobre la expectativa del posible veto parcial de la misma, el funcionario dijo que siempre hay espacios de mejor para la Ley. “Nosotros creemos que podemos optimizar algunas cosas y eso se está trabajando en el Ejecutivo”.

“Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para optimizar el tamaño del Estado. Hemos encontrado un Estado con muchas ineficiencias, pero debemos trabajar con sensatez porque no podemos afectar a los más vulnerables. Este es nuestro compromiso. Para llegar a la convergencia que hemos hablado es indispensable avanzar en una reducción gradual del tamaño del Estado, hay presiones que debemos adoptar fruto de temas netamente legales”.

Explicó que en el 2019 se tiene que incluir dentro del gasto el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto del 40% de las pensiones jubilares, eso hace que el esfuerzo para alcanzar el déficit se vea matizado. “Pero eso no quiere decir que no estamos pendientes de nuestro principal objetivo. Queremos que en el año 2021 alcancemos un equilibrio primario, para este año aspiramos tener un déficit de US$ 1100 millones, el siguiente año de US$ 500 o 600 millones de dólares y así hasta el 2021 donde esperamos estar en un equilibro o superávit”.

“Esto tiene que darse en dos aristas el primero en tiene que ver en lo que es el tamaño del Estado y el otro tenemos una expectativa importante de crecientito de la producción petrolera. Estamos esperando que llevemos la producción hacia arriba para poder tener un mayor margen. Esto ya hemos empezado”.

Martínez comentó por responsabilidad el Estado no se puede cerrar a ninguna fuente de financiamiento, “eso sería poco responsable con el país. Nosotros creemos que todo el apoyo que podamos recibir es bienvenido. Ya hemos ampliado el cupo con el Banco Mundial cerca de US$ 400 millones que es un proceso para darle un nuevo perfil al endeudamiento”.

Para Martínez es muy positivo el que se hay cortado el déficit fiscal hacia las reservas. “El Banco Central ya no va a poderle prestar al Gobierno, esto es muy importante. El pago tiene que hacerse conforme a los vencimientos y con un plazo que nos permita ir desinvirtiendo de manera desordenada. Queremos proteger la dolarización”.

Aseguró que no se puede salir de una crisis ni por ley, ni por decreto y tampoco podemos salir de un momento a otro. Sobre la remisión planteada explicó que se corresponde a una necesidad fiscal, “no podemos basarnos únicamente a la remisión. Nosotros vemos beneficios para los ciudadanos. Lo que nosotros vemos es una opción para entregar la reactivación productiva y devolverles oxígeno a nuestros agricultores. Esto no solamente es de los grandes sino de medianos y pequeños también”.

Explicó que en la Ley de Fomento Productivo también hay beneficios para los que conforman la economía popular y solidaria. 2Hay grandes oportunidades de acceso a financiamiento. Se han anunciado inversiones por cerca de US$ 9500 millones de dólares y eso traducirá en más ingresos y beneficios para los ciudadanos. Hasta nuestros estudiantes recibirán la remisión de los intereses de su deuda con el Estado”.

“Esta ley debe ser vista en un marco global y estructural que va en una ruta correcta. Tenemos el proyecto de Ley por un lado e inclusive la visita del vicepresidente Pence, la invitación de la Alianza del Pacífico al Presidente de la República y esto es algo grande”, finalizó.

Fuente: Ecuavisa/ Teleamazonas