Ministro de Trabajo: Modalidades de contratación vigentes no funcionan para sectores como comunicación

Manifestó que abrirá un diálogo entre todos los actores para analizar problemática Tras los cuestionamientos que surgieron de una supuesta propuesta de revisión de la tabla salarial de los periodistas, que fue aclarada por AER de que nunca se propuso eso, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, señaló que las modalidades de contratación vigentes no funcionan para ciertos sectores como en el caso de la comunicación. Como ejemplo, dijo, las radios pequeñas, "donde se dan contrataciones por notas, no se puede pagar el sueldo completo y se dan pagos irregulares". Por ello, manifestó que tomará contacto "inmediatamente" con todos los actores de este sector para buscar soluciones a esta situación.

El ministro de trabajo manifestó que “las modalidades de contratación vigentes, que por cierto casi no se utilizaban, salvo la obligatoria que es la indefinida, no funcionan para ciertos sectores productivos, como este caso específico de la comunicación”. Expuso que, como ejemplo, la situación de radios pequeñas, en donde se dan contrataciones por notas y no se puede pagar el sueldo completo. “Me dicen tengo una radio en Riobamba y cómo contrato a un periodista en Guayaquil o en Quito, de manera mensual, si solo quiero que me dé dos o tres notas al mes. No tengo para pagar 900 dólares. No tienen cómo hacerlo”, señaló.

Ledesma indicó que va a tomar contacto inmediatamente con AER así como con asociaciones de trabajadores de telecomunicaciones en el Ecuador para poder analizar la problemática y encontrar soluciones.

“Yo tengo una alternativa, generar una modalidad de contratación, no sé si por nota, por día, eso debe analizarse. Pero no puede limitarse al eventual, que es 180 días al año, pero y si tengo 181, qué hago”, afirmó.

Expuso que si se dan pagos “irregulares” por notas realizadas, al trabajador no se le genera afiliación, décimos, ni garantías. “Pero si yo tengo un contrato indefinido, no solo de un año, pero le pago por las notas trabajadas y con seguro social todo el año, es mejor. No nos pongamos tan cuadrados, a veces ciertos dirigente sindicales que quieren todo o nada”, acotó.

La explicación de Ledesma surge a raíz de las declaraciones del presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), Roberto Manciati, en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional sobre las reformas a la Ley de Comunicación, donde dejó entrever la necesidad de revisar las remuneraciones de los profesionales toda vez que los medios de comunicación no pueden pagar el salario básico que bordea los USD$900.

Sin embargo, el Comité Ejecutivo Provincial de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), núcleo Pichincha, aclaró que, desde el gremio, no se ha propuesto "la absurda y malinterpretada idea de promover reforma alguna que esté relacionada con la afectación a la tabla salarial de periodistas y comunicaciones sociales".

Fuente: Majestad FM, EcuadorInmediato