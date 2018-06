Por tercera ocasión, Pablo Romero no rinde versión en caso Balda

Según su abogado, Stalin Oviedo, solicitud de asilo le prohíbe a Exsecretario de Inteligencia someterse a autoridades de Ecuador para dar algún tipo de declaración Dentro de la instrucción fiscal que se sigue por el presunto secuestro del político Fernando Balda, por tercera ocasión, el exsecretario Nacional de Inteligencia (SENAIN), Pablo Romero, no asistió hoy a la versión que debía rendir desde el Consulado de Ecuador en Madrid, España. Según su abogado, Stalin Oviedo, la solicitud de asilo le prohíbe a su defendido el someterse a autoridades de Ecuador para dar algún tipo de declaración.

“Lamentablemente, no existe un convenio internacional o algo que permita que exista esa posibilidad. Por lo que yo preferiría, como abogado, que no rinda su versión puesto que a mí me interesa más que el asilo político sea acogido”, comentó.

Romero pedirá asilo político en España porque considera que su vinculación en la investigación de este caso es un tema eminentemente político. Es uno de los seis procesados dentro de este caso y mantiene una orden de prisión preventiva, pues es señalado como autor mediato del hecho.

Desde España, el Extitular de la SENAIN se ha defendido de las acusaciones asegurando que la Fiscalía General del Estado lo presiona. “El día sábado fue detenido por la difusión roja, entonces, yo creo que Fiscalía o la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se apresuró para efectos de la difusión roja”, criticó Oviedo.

“Hay que tomar en cuenta que el convenio internacional relativo a la extradición como la de España requiere una orden de prisión en firme o de una sentencia ejecutoriada”, precisó su abogado. (JPM)

Fuentes: El Universo – Pública FM

