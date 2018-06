Yadira Aguagallo: Debe prevalecer carácter sensible y humanitario en caso de periodistas asesinados

"Ahora descansarán juntos los tres, dándonos a las familias la fortaleza que necesitamos y de continuar adelante", afirmó Yadira Aguagallo, familiar de Paúl Rivas, manifestó que con el regreso de los cuerpos del equipo periodístico secuestrado y asesinado por disidentes de las FARC, podrán darles el descanso digno, que por más de 60 días han buscado. Sin embargo, recalcó que no es el final y que se deben encontrar a los actores materiales e intelectuales para que no quede en la impunidad. Destacó que en este proceso debe prevalecer le carácter de sensible y humanitario.