Eva García: "Remisión está pensada para todos, principalmente para MIPYMES"

"Ley de Fomento, junto al trabajo coordinado de los ministerios y de la sociedad, beneficiará al Ecuador", afirmó La ministra de Industrias, Eva García, rechazó que se diga que la remisión, incluida en la Ley de Fomento, sea solo en beneficio de grandes empresas. Destacó que la remisión beneficia a todos los sectores, pero principalmente a la mediana y pequeña empresa (MIPYMES). Además, resaltó los beneficios para la economía popular y solidaria, como el acceso al crédito mucho más amplio porque se está creando un fondo de garantía especial.

Manifestó que, en parte, ha sido mejorada la Ley de Fomento, pero en general promueve las inversiones y crea un clima de estabilidad.

“Ecuador es un país que tiene muchos nichos por desarrollar, que tiene para crecer por todo lados, estos sectores están esperando la inversión para desarrollarse”, afirmó.

Informó que esta Ley, de la mano del trabajo coordinado de los ministerios y de la sociedad, beneficiará al Ecuador.

García indicó que el desarrollo de la agroindustria es uno de las prioridades. “pero no podemos tener una eficiente y competitiva si tenemos una agricultura que tiene deficiencias. Creo que es positivo que se haya dado espacio a este sector”.

Mencionó que decidieron incorporar a Quito y Guayaquil en las exoneraciones a 8 años porque son las ciudades más pobladas, donde hay empresas y emprendimientos, que no iban a ser sujeto de estos beneficios. “No sería justo una discriminación de este sentido, siendo las ciudades que más incluye a gente de provincia”, afirmó.

De igual forma recalcó que los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen que hacer el esfuerzo para dar las condiciones para que las empresas e industrias se establezcan.

Con respecto a la situación en zonas fronterizas, anunció como Ministerio han desarrollado una política productiva fronteriza que ya fue entregada al SENPLADES. “Tenemos en Esmeraldas el proyecto del polo forestal de desarrollo que va a servir de base para una industria de pulpa de papel que significa cientos de millones de inversión y empleo”, expresó.

La ministra de Industria indicó que la economía popular y solidaria, con esta normativa, tiene un acceso al crédito mucho más amplio porque se está creando un fondo de garantía especial con la utilidad de la banca púbica. “La garantía todavía está sujeto a reglamento, pero se trata que sea menos complicado. Una garantía tiene que medir índices de riesgo porque ningún banco puede prestar para perder dinero. Pero aquí va a ser algo accesible”.

En otro punto, rechazó que se diga que solo se beneficia a grandes empresa con la remisión y recalcó que el beneficio es para todos los sectores, sobre todo la mediana y pequeña empresa.

Indicó que “si una empresa se atrasa y no pudo pagar un aporte o crédito no va a ser porque quiere que le cobren intereses o multas. Puede ser un manejo administrativo no adecuado, factores externos”. Además, destacó el candado que se ha puesto para que en 10 años las empresas que fueron sujetas de esta medida no vuelvan a acceder a este beneficio.

Fuente: Majestad FM