Ecuador recibirá US$ 50 millones de Alemania y Noruega para conservación de bosque lluvioso

Se espera cuidar cerca de 13,6 millones de hectáreas en el país El ministro del Ambiente, Tarscio Granizo junto con los titulares de las carteras de Estado del Clima y Ambiente de Noruega y de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Ola Elvestuen y Stefan Schmitz, respectivamente firmaron un convenio para la entrega de US$ 5 millones de dólares para realizar un proyecto de protección de 13.6 millones de hectáreas del bosque lluvioso

En el Acuerdo firmado, Alemania y Noruega se comprometen con al menos US$ 50 millones de dólares basados en los resultados obtenidos en la reducción de deforestación. La Ministra Noruega reconoció que “Ecuador ha estado trabajando duro durante varios años para reducir la deforestación. Nosotros estamos muy felices de ser aliados de Ecuador para alcanzar estos resultados, y poder ayudar a proteger uno de los bosques más preciados y biodiversos para el futuro. Nosotros no podremos alcanzar las metas climáticas de Paris si no reducimos la deforestación de los bosques tropicales”.

Los fondos van a ser entregados a través de REDD Early Movers Program (REM) operado por el Banco de Desarrollo Alemán

Por su parte, Granizo enfatizó que “para nosotros, detener la deforestación es fundamental, pues este es un problema multidimensional que se relaciona de forma directa con la productividad y el uso del suelo. Este acuerdo es un elemento esencial del involucramiento y corresponsabilidad de la cooperación internacional ante los países en desarrollo que demuestran efectividad en la conservación de los bosques”.

El 70% de los fondos serán destinados a beneficios productivos para las comunidades a nivel local. “Esta alianza ayudará a Ecuador a seguir trabajando en protección de sus bosques. A través de la estructura innovadora de distribución de beneficios REM se asegura que las comunidades y los grupos indígenas sean parte integral del programa para fortalecer los medios de subsistencia de todos aquellos que dependen de los bosques”, puntualizó el Ministro alemán.

EL programa REM reconocerá parte de la reducción de emisiones por deforestación del Ecuador, desde el año 2015 al 2018. (BGV)

Fuente: Ministerio de Ambiente/ Ecuadorinmediato