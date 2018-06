Transportistas de Quito analizan acciones para que Municipio de Quito escuche sus pedidos

Proponen alza de pasajes y recuperar pago de compensaciones Transportistas de 52 operadores de trasporte públicos, de las 56 cooperativas que circulan en Quito, se reunieron para decidir qué acciones tomarán para que el Municipio de Quito escuche sus pedidos. Los transportistas proponen que se realice el pago de las compensaciones que se encuentran suspendidas y que entre en vigencia un estudio que concluye que la tarifa del pasaje sea de US$ 0,42.

Según Jorge Yánez, dirigente del gremio de transportistas, el alcalde de Quito Mauricio Rodas y los concejales metropolitanos no permiten que se solucionen los problemas del transporte público de la capital

Jorge Yánez, dirigente del gremio de transportistas, considera que el Municipio de Quito no ha permitido solucionar el problema. Comentó que no existe una planificación clara y concreta sobre la distribución de las rutas y que durante 18 meses no se ha implementado el sistema integral de recaudo. “No tienen claro cómo se reorganizarán las rutas cuando El Metro entre en funcionamiento”, reiteró.

Los trabajadores anunciaron que ya se había estudiado la factibilidad de declararse en resistencia. Su postura se basaría en el artículo 68 de la Constitución. Es decir, que “los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público”.

