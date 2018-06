Presidente Lenín Moreno y Mike Pence habrían hablado sobre Assange; pero Cancillería lo desmiente

El Vicepresidente Pence llegó a Ecuador después de varias décadas de que un alto funcionario de Estados Unidos no había visitado el país.

En la declaración conjunta, el Vicepresidente Pence y el Primer Mandatario ecuatoriano coincidieron en la renovación de la relación entre ambas naciones, relevaron temas de cooperación y tocaron la situación de Venezuela.

Sin embargo, uno de los temas que estaba en duda sobre si iba o no a ser tratado era el asilo que concedió Ecuador a Julián Assange, fundador de WikiLeaks, en 2012.

Las autoridades no despejaron la duda en la declaración, así como tampoco lo hicieron los demás integrantes del gabinete. Sin embargo, la información surgió, a través de un portavoz de la Casa Blanca.

El periódico estadounidense Washington Examiner informó que el vicepresidente Mike Pence discutió el estado de asilo de Julián Assange durante una reunión con el líder de Ecuador el jueves.

"El vicepresidente planteó el tema del señor Assange. Fue una conversación constructiva. Acordaron mantener una estrecha coordinación sobre posibles próximos pasos en el futuro", dijo un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado.

En el mismo sentido, WikiLeaks reportó, en su cuenta oficial en la red social de Twitter, una declaración de la Casa Blanca, precisando que la misma fue dada a reporteros después de que un grupo de senadores pidiera a Pence, antes de su llegada a Ecuador, que presione a Ecuador por el asunto.

The White House released the following statement to reporters about @JulianAssange today after intelligence hawks Senators Diane Feinstein and Mark Warner called for him pressure Ecuador's president @Lenin Moreno over @JulianAssange 's asylum. pic.twitter.com/1U0X46GCJr

Así también lo corroboró el periodista Tim Johnson del medio Mc Clatchy.

VP Pence meets with Ecuador leader, and WH official tells pool: ‘The VP raised the issue of Mr. Assange. It was a constructive conversation. They agreed to remain in close coordination on potential next steps going forward.' @julianassange @wikileaks