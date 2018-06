Alianza PAIS propondrá conformación de un "gran frente amplio progresista", según Paúl Granda

Según Secretario de la Política, se ha puesto énfasis en construcción de una agrupación democrática, plural, en donde se debatan temas de mayor trascendencia El secretario de Gestión de la Política, Paúl Granda, entre otros temas, analizó la situación que vive su organización política, Alianza PAIS (AP). En este sentido, indicó que, tras la elección de las direcciones provinciales y nacionales, el movimiento propondrá la conformación de un "gran frente amplio progresista", tras lo cual definirán el mecanismo para la designación de quiénes serán los candidatos para las próximas elecciones.

“Hemos estado conversando con el bloque, hemos tenido una serie de reuniones, de talleres, porque también es importante que, en una organización política, exista un proceso de deliberación previa. Es decir, lo que nosotros estamos diciéndole al país y es que no queremos una organización política unidireccional o donde el jerarca imponga sus decisiones”, comentó.

Por lo que se ha puesto énfasis en la construcción de una agrupación democrática, plural, en donde se debatan los temas de mayor trascendencia, en donde se tomen decisiones de carácter colectivo y, en ese contexto, la unidad del bloque resulta vital.

“Sin embargo, hay que entender que la coyuntura política actual, no es la de hace cinco o 10 años. No se trata de temas de carácter personal de afinidades o no. Es obvio que nosotros tuvimos una ruptura seria del bloque y de la organización política cuando algunos políticos, excompañeros, tomaron la decisión de defender a ultranza lo que había sucedido sin tener capacidad de autocrítica”, mencionó.

Según Granda, la autocrítica es vital, no solamente en la política, sino en toda actividad humana, pero, sobre todo, creen que existen principios inclaudicables como la lucha contra la corrupción en donde no pueden dar el brazo a torcer. “Esa es la política que el presidente Moreno expidió: de transparencia, de honestidad”.

“Si usted no tiene una democracia sólida, si no apuesta a la transparencia, a principios y valores, es muy difícil que la política pública, que mejore las condiciones de vida de la gente, se pueda implementar. Vamos a potenciar el tema del diálogo, la consolidación de la democracia, la independencia de las funciones del Estado, y la participación ciudadana”, comentó.

Paúl Granda reconoció el proceso de transición fuerte que está viviendo su organización política en donde está entrando en un proceso de depuración o autodepuración, sin embargo, aseveró que no obligarán a nadie a estar dentro de Alianza PAIS. “Ha sido un proceso muy duro, muy complejo, pero queremos ir hacia una organización más democrática, más plural, en donde exista renovación de los cuadros”.

“Una vez que se designen las directivas a nivel provincial, la idea es que tengamos la directivas a nivel nacional y también estamos planteando la constitución de un gran frente amplio, es decir, unidad. La coyuntura actual requiere de unidad de las fuerzas progresistas que defiendan los principios y valores fundacionales y que, sobre todo, recuperemos el valor de la política”, añadió.

Tras todo este proceso, dijo Granda, se definirá el mecanismo para elegir a los candidatos que irán a las próximas elecciones seccionales. (JPM)

Fuente: Radio La Voz de Tomebamba