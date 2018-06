Procuraduría: Íñigo Salvador tendría impedimento para ejercer cargo; María Albán aparece en "Papeles de Panamá"

Forman parte de terna enviada por presidente Moreno para elección de Procurador General del Estado Según la página web del ministerio del Trabajo, Iñigo Salvador Crespo, que encabeza la terna para procurador general del estado, posee un impedimento para ocupar cargos en el servicio público. Esto debido a que este se encuentra en mora en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Crespo también ha ejercido funciones diplomáticas en la Cancillería del Ecuador.

Asimismo, en su última declaración de impuestos a la renta en el 2o17 pagó US$ 14 993 dólares, pero su declaración más importante la hizo en el 2014 cuando declaró US$ 59154 dólares es decir tuvo ingresos aproximados a los US$ 500 mil dólares. Ha hecho sus declaraciones desde el 2002 según consta en el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Sin embargo, sí mantiene deudas pendientes con otras entidades. Según la página Web del Miniserie del Trabajo Iñigo Salvador Crespo tiene impedimento legal para ocupar cargos públicos, la entidad que reporta es el IESS por mora en el sector público.

La segunda en la terna para Procurador General del Estado es María Amparo Albán Ricaurte, que se ha desempeñado como asesora en el Ministerio de Comercio Exterior. Sus declaraciones constan desde el 2002. En el 2017 declaró US$ 4969 dólares pero en el mismo SRI, si se revisa el aparatado Panamá Papers aparece el nombre de “María Amparo Albán Ricaurte”. Entre los otros nombres proporcionados por el Consorcio Internacional de Periodistas ella consta al igual que otros ecuatorianos como oficiales de una empresa offshore. No hay ningún otro tipo de identificación que acompañe al nombre por lo que podría ser un homónimo.

El tercero en la terna es Juan Pablo Aguilar Andrade quien ha entregado sus servicios en la Contraloría General del Estado y el Municipio de Quito. Desde el 2000 ha declarado sus impuestos a la renta según la página oficial del SRI. Su última declaración fue por US$ 6562 dólares y no registra impuestos a la salida de divisas.

La ley no le establece un plazo al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para designar al próximo procurador del estado pero el proceso podría durar unos 20 días aproximadamente. El presidente de la República Lenín Moreno remitió el pasado 27 de junio las ternas para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición designe al Procurador General del Estado y al superintendente de Control del Poder del Mercado. (BGV)

Fuente: Teleamazonas / Ecuadorinmediato