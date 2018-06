Fiscales provinciales reasignados asumirían funciones desde este lunes

Autoridades no serán posesionadas, pues estarán en funciones únicamente por encargo El Consejo de la Judicatura Transitorio anunció la designación definitiva de 23 nuevos fiscales provinciales, los cuales asumirían funciones desde el próximo lunes 02 de julio del 2018. En esta designación se consideró que las nuevas autoridades no se hayan desempeñado en estos cargos con anterioridad; por lo cual, el hermano del Presidente de la República, Lenín Moreno y 7 fiscales provinciales más fueron separados por no cumplir con este requisito.