DECLARACIÓN: Ministro de Vivienda rechaza declaraciones de Expresidente Correa

"Estas declaraciones no solo ofenden al presidente sino a todas las personas con discapacidad", acotó El ministro de Vivienda y presidente del Consejo de Igualdades, Xavier Torres, rechazó las expresiones vertidas por el Exmandatario Rafael Correa en contra del actual jefe de Estado, Lenín Moreno. En una entrevista para un medio español, Correa señaló que Moreno sufre una "amargura" debido a su discapacidad; ante lo cual, Torres respondió por medio de un comunicado oficial y subrayó que este tipo de comentarios no sólo constituyen un hecho de discriminación, sino es una ignorancia muy grande.

El Ministro rechazó las declaraciones del Expresidente y por medio de un comunicado explicó que tener una condición con discapacidad no es una condena; ya que, eso no produce sentimientos de venganza u odio hacia el resto de individuos. Asimismo, señaló que le causó gracia y vergüenza escuchar a Correa: “La amargura de la que habla el expresidente se refleja en su rostro y no en el de las personas con discapacidad”.

Torres señaló que estos comentarios causarán una grave sanción moral en contra de Correa y un rechazo de la ciudadanía por la pobreza de corazón y de calidez humana hacia las personas con discapacidad: “Siendo un expresidente que se llenaba la boca al promover y defender los derechos humanos' hoy haga lo contrario y trasgreda con sus declaraciones el artículo 11 de la Constitución que manifiesta que nadie podrá ser discriminado por discapacidad y que la ley sancionará toda forma de discriminación".

Para Torres estas declaraciones ofenden no solo al presidente Moreno sino a todas las personas con discapacidad y sus familias, que son más de un millón de personas: "Una expresión de esta naturaleza, no solo constituye un hecho de discriminación, es una ignorancia muy grande que también demuestra frustración reprimida por parte de quien la emite".

(PF)

Fuente: SECOM –El Telégrafo – Telediario