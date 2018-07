ECUADORTV (Quito) Ministro Torres: "Tener una condición con discapacidad no es una condena"

El titular del Ministerio de Vivienda defendió a las personas con discapacidad, tras los comentarios del expresidente Rafael Correa sobre Lenín Moreno

El ministro de Vivienda, Xavier Torres, rechazó las declaraciones del expresidente Rafael Correa que emitió en un medio extranjero sobre las personas con discapacidad. El exmandatario se refirió a que esa condición genera frustración en las personas.

“Tener una condición con discapacidad no es una condena”, aclaró Torres. El ministro manifestó que una discapacidad no produce sentimientos de venganza u odio hacia el resto de individuos.

“Yo recibí cinco disparos por violencia intrafamilar. No pienso salir a vergarme de todo el mundo y de todo el país”, explicó. Para él, las opiniones de Correa están completamente erradas.

En una entrevista con el portal digital El Diario, de España, el exjefe de Estado dijo que el presidente Lenín Moreno tiene un problema patológico para “destruir todo lo que significa Correa”.

El incidente que dejó parapléjico a Moreno habría hecho que quedara “condenado a una silla de ruedas” y guarde en su interior “amargura, una frustración con la vida, una frustración hacia los demás que no han sufrido esa desgracia”.

A Torres le causó gracia y vergüenza escuchar a Correa. Reiteró que su condición no le provoca un deseo de perseguir a la gente. “Las personas con discapacidad estamos en este mundo no por resentimiento. Una circunstancia que nos pasa en la vida, pero no vamos a vengarnos de nadie ni a ser enemigos de nadie”, puntualizó.

Para el también titular del Consejo Nacional Para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), la amargura de la que habla el expresidente se refleja en su rostro y no en el de las personas con discapacidad.

Finalmente expresó su tristeza por escuchar esos comentarios, que consideró discriminatorios, y envió un mensaje a la sociedad para no juzgar a las personas por sus condiciones de vida. “Nosotros no somos amargados. Yo me siento feliz de poder servir en esta condición”, señaló.

El secretario de comunicación, Andrés Michelena, señaló en su cuenta de Twitter que el exmandatario demuestra "pobreza de corazón y complejos patológicos".