EL TELÉGRAFO (Guayaquil) Ecuador está en camino para incluir a sus diversidades

Desde 2016 a la fecha, la Defensoría del Pueblo ha registrado 25 denuncias por casos de discriminación a la comunidad LGBTI. Los transgéneros todavía viven situaciones excluyentes. Según el Registro Civil, 974 personas han optado por cambiar el género por el sexo en las cédulas de identidad. Solo quieren caminar por la calle, subirse en un bus, entrar a los baños públicos sin que les apunten con el dedo. Erradicar para siempre insultos: “maricones”, “machonas”, “asquerosos”... Simplemente quieren respeto. Pero ese deseo aún parece ser lejano en Ecuador, donde aún se discrimina a la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI). En el área legal el número de denuncias bajó, pero eso no se siente en el día a día de los miembros de esta comunidad que insiste en una respuesta oficial para que sus derechos se respeten. Por ejemplo, en la Fiscalía no hay un registro segmentado por identidad de género de las víctimas y en la Defensoría del Pueblo se cuentan apenas 25 casos desde 2016 hasta hoy. La asociación Alfil, que trabaja por los derechos de los trans, dice que hay más casos. Esta ONG receptó 51 denuncias en 2017 y 10 en lo que va de 2018, de las cuales el 40% se registra por discriminación (ver infografía). Dentro de los LGBTI los más discriminados son los transexuales, es decir quienes no se identifican con el sexo con el que nacieron. Rodrigo Varela, director General Tutelar de la Defensoría del Pueblo, indica que hay denuncias de vulneración de derechos desde pequeñas violaciones como no dejarlos entrar a baños hasta prohibir la educación a niños trans. Pedro Artieda, escritor e investigador de las representaciones LGBTI en la narrativa latinoamericana, asegura que lo trans fractura las construcciones culturales con respecto al cuerpo y la sexualidad. “La historia ha dejado ver cómo lo femenino ha estado marginado. Un hombre transfemenino es doblemente condenado”. Una de las mujeres trans que ha sufrido ese maltrato es Claudia Boada. Cuando era niña se llamaba Henry. La quiteña vivió la violencia y el rechazo en las calles del sur de la capital, donde labora como trabajadora sexual. Con rabia recuerda una ocasión, en 2005, cuando un policía le brindó unos tragos. Después la insultó, la apuñaló varias veces en la espalda. “Dijo que yo le estaba robando y me llevaron presa, estuve seis meses en la cárcel de hombres”. Cuando salió de la prisión una abogada la ayudó. Puso la denuncia y al uniformado le dieron de baja. Pero ese es un caso raro, pues la mayoría de veces “por miedo a ser más visibilizados los LGBTI desisten de llegar a instancias legales y optan por el silencio”, explica Marco de la Cruz, asesor jurídico de Alfil. Así lo ha hecho Carmita Villegas. En varias ocasiones, cuando la han obligado a vestirse de hombre y a no maquillarse para ir al trabajo, ha preferido obedecer y callar. A los 7 años, la manabita, supo que era niña. No quería llamarse Vicente sino Carmen, como una tía. Para liberarse de sus parientes se fugó de su casa, a los 13 años. Consiguió asilo con una familia, donde igual la botaron cuando notaron su inclinación sexual. A los 16 empezó a inyectarse hormonas con la ayuda de un boticario. Ahora trabaja en restaurantes como cocinera y tiene una pareja hace 16 años. “Él es betunero, entre los dos salimos adelante”. Ante la incomprensión que vivieron Boada y Villegas hoy hay casos que demuestran que, aunque persiste este problema, sí puede haber un camino de salida. Un ejemplo es Lorena Bonilla, madre de familia, quien ha apoyado incansablemente el sueño de su hija de 9 años: ser niña. Cuando su pequeño de 4 años prefería juguetes femeninos y cosas para niña, los padres pensaron que era una etapa. Poco a poco vieron que sus preferencias eran fijas. Ellos buscaron ayuda médica y sicológica. De esa manera identificaron que su hija Amada es una niña trans. “Fue un golpe duro, pero como padres queremos la felicidad de los hijos”, confiesa la madre. Ellos aceptaron a su hija. Según David Jaramillo, psicólogo especializado en Intervención, Asesoría y Terapia Familiar Sistémica, “normalmente las familias se preocupan de que sus hijos sean víctimas de bullying y presionan para que la conducta del menor calce con los estereotipos masculinos y femeninos”. En realidad el camino para Amada y su familia no fue fácil: 14 escuelas privadas le negaron el cupo. Hasta que por fin encontraron un establecimiento donde apoyaron su transición de género. Ante la falta de información sobre cómo afrontar en el hogar a un niño trans, Bonilla creó la fundación Amor y Fortaleza para apoyar a más personas. En dos años han ayudado a 10 familias. Édgar Zúñiga, coordinador de la Red Ecuatoriana de Sicología por la diversidad LGBTI, indica que las familias deben afianzar, proteger, y nutrir el desarrollo de los hijos y buscar ayuda profesional certificada como hicieron los padres de Amada. El Ministerio de Salud Pública (MSP) con la “Estrategia de servicios amigables para la población LGBTI” ha atendido ocho niños trans. Además, brinda asesoría para la hormonización y la salud sexual de los adultos trans. El Comité de los Derechos del Niño en las recomendaciones 2017 sugirió que el Ecuador tome más medidas para proteger a niños y niñas LGBTI. Los padres de Amada están luchando para que la pequeña pueda cambiar su nombre y su sexo en la cédula. Según la Defensoría del Pueblo, ellos manejan un caso similar de una niña trans en Santa Elena. Estos son pocos ejemplos de que Ecuador puede tratar mejor a sus minorías para ser una sociedad justa donde todos sean respetados sin distinción.