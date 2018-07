Vicepresidenta de Ecuador rechaza declaraciones de Rafael Correa sobre presidente Moreno

En sus redes sociales María Alejandra Vicuña condenó estos actos Por medio de sus redes sociales la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, rechazó las declaraciones del expresidente Rafael Correa sobre la discapacidad del presidente Lenín Moreno. Aseguró que el primer mandatario ha sido un ejemplo de resiliencia a las adversidades de la vida. Aseguró que estos mensajes discriminatorios son lamentables.

En su cuenta de twitter escribió: “Lenín Moreno Ejemplo de resiliencia frente a las adversidades de la vida, a las que enfrentó y enfrenta con optimismo y alegría! humanista y demócrata a carta cabal, comprometido con grandes objetivos de la Patria. Los lamentables comentarios discriminatorios en su contra, merecen rechazo”.

En una entrevista para un medio español, Correa señaló que Moreno sufre una "amargura" debido a su discapacidad; ante lo cual, Torres respondió por medio de un comunicado oficial y subrayó que este tipo de comentarios no sólo constituyen un hecho de discriminación, sino es una ignorancia muy grande.

Asimismo varias autoridades del Estado se han expresado ante este hecho. Uno de ellos fue el ministro de Vivienda y presidente del Consejo de Igualdades, Xavier Torres, quién rechazó las declaraciones del Expresidente y por medio de un comunicado explicó que tener una condición con discapacidad no es una condena; ya que, eso no produce sentimientos de venganza u odio hacia el resto de individuos. Asimismo, señaló que le causó gracia y vergüenza escuchar a Correa: “La amargura de la que habla el expresidente se refleja en su rostro y no en el de las personas con discapacidad”. (BGV)

Fuente: Twitter María Alejandra Vicuña/ Ecuadorinmediato