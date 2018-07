DECLARACIÓN: Raúl Ledesma: "Si nadie gana los concursos públicos, se podrán eliminar esas partidas"

Ministro del Trabajo aseguró que se realizarán concursos para solucionar el empleo público irregular El ministro del Trabajo, Raül Ledesma se refirió a la situación del empleo público irregular que existe en el país. Aseguró que lo que se busca es reducir el tamaño del Estado. "El tamaño del Estado es enorme y el Estado debe ser eficiente. Hay que dar servicios de calidad con el personal que se tiene y no incrementar más el tamaño del Estado. El oficio circular es concordante con el decreto de austeridad. No se puede seguir contratando, pero no dice que se debe despedir ni que se debe terminar el contrato hoy".