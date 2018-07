ANUNCIO: Raúl Ledesma: "Es ilegal retroceder derechos de trabajadores", sobre posible reducción de sueldos a periodistas

Explicó que única vía para fijar un salario distinto es por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios El Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma se refirió a la posible reducción de sueldos de periodistas que ha sido tema de opinión los últimos días en el país. "La única posibilidad de fijar un salario distinto es a través de ese organismo, en donde están representados el Estado, el sector de los empleadores y el de los empleados. Y ninguno de los tres, se lo aseguro, va a estar de acuerdo en reducir el sueldo de ninguno de los sectores".

Aseguró que “es absolutamente ilegal retroceder en los derechos de los trabajadores. Entonces que se piense que se baje el sueldo sectorial de los periodistas es imposible. Yo no sé si esto surge de una alerta malintencionada en algunos casos, y en otros por falta de información, pero los salarios los fija el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y normalmente lo hacen en diciembre”.

Sobre la idea de pagar a los periodistas por nota Ledesma explicó que “Lo que se dijo es que a los problemas hay que enfrentarlos. Si todo estuviera bien, el señor de Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) no habría ido a la Asamblea. Por ejemplo, hoy me ha dicho un periodista de provincia que le pagan con factura. Eso es una simulación laboral. No le pagan los 900 dólares porque es corresponsal de algunas radios pequeñas o medianas que no pueden tener contratados a cuatro corresponsales de 900 dólares, pero tampoco pueden dejar de dar las noticias”.

“Lo que hacen es una simulación laboral. Eso es pésimo porque ese trabajador tiene derecho a cobertura social, a tener vacaciones y décimos, todos los beneficios legales. ¿Cómo solucionamos eso? No puedo pagarle 900 dólares, pero tampoco dejarle en indefensión”.

Comentó que hay que ser creativos y generar modalidades de contratación que sea de carácter indefinida, que tengan cobertura de seguridad social todo el año, “pero que al momento de cancelar, se liquide de acuerdo a las notas, a los días, a las palabras... Lo que estamos planteando es reunirnos con asociaciones para ver las soluciones”. (BGV)

Fuente: Expreso /Ecuadorinmediato