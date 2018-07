EXPRESO (Guayaquil) Balzar aspira en 2019 a un periodo de calma política

Pugna por la Alcaldía y Vicealcaldía marca la actual gestión. El alcalde dice que intentará reelegirse, pese a un impedimento legal. Surgen precandidatos Tranquilidad. Es un aspecto del que Balzar no ha gozado en estos últimos cinco años, por lo menos en lo que a política se refiere. Este pequeño cantón del norte de la provincia del Guayas ha vivido un periodo convulsionado por la destitución de su alcalde electo en 2014, su posterior restitución y ahora una pugna entre dos concejales por la Vicealcaldía, a ocho meses de las elecciones de autoridades locales.

Sin embargo, la calma política no se vislumbra, al menos en un buen tiempo, en el futuro del cantón guayasense. El alcalde Cirilo Gonzales, quien cumple su segundo periodo con la actual Constitución y legalmente está impedido de postularse a la reelección, confirmó a este Diario que intentará correr una vez más.

Su argumento es que al haber sido destituido (a su criterio, injustamente) por algo más de un año de su cargo, tiene derecho a postularse a la reelección. Este mes espera poder presentar una medida cautelar que lo faculte a inscribir su eventual candidatura por el partido Fuerza EC. Este argumento no tiene sustento, según Walter Vallejo, precandidato a la Alcaldía de Balzar por el movimiento Fuerza Balzareña Independiente (en proceso de inscripción). “La consulta popular no puede hacer una excepción solo porque Cirilo Gonzales estuvo fuera un año. Eso no tendrá cabida. Gonzales tiene una sentencia ejecutoriada y estuvo destituido”, recuerda el también abogado y máster en Derecho Constitucional.

Él considera que esta postura del actual alcalde podría abonar a un ambiente aún políticamente intranquilo en el cantón, tras la reciente restitución del primer edil balzareño. Sin embargo, la posición de Gonzales no es definitiva. En el supuesto caso de que la medida cautelar no surta el efecto deseado, su partido le ha propuesto correr por la Prefectura del Guayas o por una concejalía en el mismo cantón y esperar dos años a los comicios de 2021 para postularse a la Asamblea Nacional. Si esto sucede, el candidato a sucederlo será el hijo de Gonzales, Emilio Gonzales Burgos, quien es vicealcalde del cantón y mantiene un problema legal con la concejal Patricia Macías por la Vicealcaldía.

Rommel Salazar, director del movimiento PAIS en Guayas, coincide en que Balzar necesita un periodo de paz política y también de obras. “Tranquilidad, por supuesto. Que el próximo alcalde vaya y se vincule con la realidad del cantón”, manifiesta el político, quien expone la carta oficialista para esta Alcaldía, Jesús Párraga.

Vallejo es de los que creen que esa calma debe ser construida con diálogo entre el primer edil y sus concejales. En el caso de llegar a la Alcaldía, comenta, conversará con quienes sean electos ediles y si pese a eso existen indicios de desestabilización política, sacará la carta de la revocatoria del mandato. “Haré asambleas públicas, sesionaremos públicamente en la calle para que sea el pueblo el que juzgue si el comportamiento del alcalde o el del concejal es el correcto”.

La lista preliminar de precandidatos la cierra de momento Álex Zambrano, quien en las pasadas elecciones participó para el mismo cargo bajo la bandera del Partido Social Cristiano.