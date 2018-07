ATENCIÓN: Ex Presidente Rafael Correa se presenta en consulado de Ecuador en Bruselas para cumplir con medida cautelar (VIDEO)

Presencia en delegación ecuatoriana se ampara en marco legal internacional y nacional, explicó ex Mandatario El expresidente del Ecuador, Rafael Correa, se presentó este lunes en el Consulado de Ecuador en Bélgica para cumplir con la medida cautelar, dictada por la jueza Daniella Camacho en el caso Balda. El ex Primer Mandatario concretó su presencia amparado en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Constitución y leyes ecuatorianas.

Este lunes 2 de julio el ex Mandatario debía presentarse ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en la ciudad de Quito, tras su vinculación al caso Balda.

Sin embargo, a las 11h00 de este lunes, Correa se hizo presente en el Consulado de Ecuador en Bruselas.

“Amparado en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de DDHH, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y la Constitución y leyes de la República, como ecuatoriano residente en el exterior y en ejercicio de mis derechos, me he presentado el día de hoy, lunes 2 de julio de 2018, al Consulado del Ecuador en Bruselas, para cumplir la medida cautelar impuesta por la ilegal e ilegítima vinculación al llamado “Caso Balda””, precisó el ex Mandatario.

Agregó que "todos saben que es una vulgar persecución política, que nunca hubiera podido ocurrir en un verdadero Estado de Derecho".

“Y que, por burda y absurda, jamás prosperará a nivel internacional. Agradezco el profesionalismo de los funcionarios del Consulado. ¡A resistir! Todo es cuestión de tiempo”, precisó Rafael Correa.

Para este martes 3 de julio, a las 13h00, la jueza Daniella Camacho fijó la audiencia para revisar la medida de cautelar dispuesta para el expresidente Rafael Correa.

Con información de Twitter de Rafael Correa, Ecuavisa y Ecuadorinmediato

