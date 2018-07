"Seguiremos estrechando lazos y aunando esperanzas", reacciona Presidente de Ecuador tras elecciones en México

"Mis mejores augurios para el hermano pueblo azteca", añadió y felicitó designación de Andrés Manuel López Obrador El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, saludó la designación de Andrés Manuel López Obrador como el nuevo Presidente de México. Para el Primer Mandatario ecuatoriano, "seguiremos estrechando lazos y aunando esperanzas" entre ambas naciones.

Las elecciones del domingo dejaron como triunfador a Andrés Manuel López Obrador. Tras conocer los primeros datos, los dos candidatos a la presidencia de México, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, reconocieron el triunfo del izquierdista Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales.

López Obrador, en su discurso, ratificó que no traicionará "la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos".

"No les fallaré. No voy a decepcionarles, No voy a traicionar al pueblo", indicó López Obrador.

La felicitación al ganador llegó desde Ecuador; su presidente, Lenín Moreno, usó su cuenta en la red social de Twitter para pronunciarse sobre la designación.

Felicitaciones a Andrés Manuel @LopezObrador_ nuevo presidente de México.

Mis mejores augurios para el hermano pueblo azteca. Seguiremos estrechando lazos y aunando esperanzas. — Lenín Moreno (@Lenin) 2 de julio de 2018

Esta es la tercera vez que el político busca la presidencia mexicana. Su primer intento fue en 2006, cuando obtuvo un 35,29 por ciento, quedando a menos de 300.000 votos de superar a Felipe Calderón, quien fue electo ese año.

En 2012 logró el 31,57 por ciento, obteniendo nuevamente el segundo lugar.

Con información de HispanTV, Telesur, Twitter y Ecuadorinmediato

