A Rafael Correa lo acusaron, en 2011, de presunto acoso sexual en Carondelet, pero ese día no estaba en Quito

Denunciante Xavier Andrés Herrería Ramírez ha sido llamado a declarar en caso Balda El ex Presidente de la República, Rafael Correa, denunció que "se ha resucitado una infame "denuncia" sobre supuestos hechos bochornosos ocurridos en la Presidencia a las 13:00 del 6 de octubre de 2011". El suceso al que refiere Correa es una denuncia de Xavier Andrés Herrería Ramírez por supuesto acoso sexual en contra del ex Mandatario, quien ha sido llamado a declara en el caso Balda. Sin embargo, Correa mostró la agenda de labores de ese día y consta que no mantuvo actividades en la ciudad de Quito, sede del Palacio de Gobierno, donde se habría cometido el presunto delito.