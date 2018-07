"Están mutilando mis declaraciones", aclara Rafael Correa sobre entrevista en medio español (VIDEO)

Algunas veces, las personas que han sufrido una tragedia como la que él sufrió guardan una amargura, dijo el ex Mandatario a un medio español Para el ex Presidente de la República, Rafael Correa, las declaraciones que dio a un diario española han sido "mutiladas". En ellas, el ex Mandatario señaló que el accionar del Jefe de Estado, Lenín Moreno, en su contra es "patológico". En la entrevista dijo que "algunas veces, las personas que han sufrido una tragedia como la que él sufrió –él era un deportista, le metieron un balazo en la espalda en un asalto y quedó condenado a una silla de ruedas– guardan una amargura, una frustración con la vida".